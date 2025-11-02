استكمال محاكمة 8 متهمين في قضية "داعش الدرب الأحمر".. بعد قليل

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 1937 لسنة 2025، جنايات الدرب الأحمر، المعروفة بـ"داعش الدرب الأحمر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

تفاصيل أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من 2016 وحتى 6 مارس 2023، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكشف أمر الإحالة، المتهمون من الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وجه للمتهم الثالث حيازة سلاح تقليدي خنجر