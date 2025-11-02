قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار وطرق استخزاج شهادة ميلاد جديدة
تفاصيل إطلالة فريدة عثمان في افتتاح المتحف المصري الجديد.. أناقة لفتت الأنظار في ليلة تاريخية|شاهد
مصطفى وزيري: المسلة المعلقة بالمتحف المصري الكبير إبهار حقيقي
ليلى علوي عن افتتاح المتحف الكبير: حسيت إني شاهدة على لحظة هتتكتب في التاريخ
حادث طعن مروّع على قطار بإنجلترا.. إصابة 10 أشخاص 9 منهم في حالة حرجة
خطة أمريكية مُثيرة للجدل: نقل نصف سكان غزة إلى مناطق تحت سيطرة الاحتلال |تفاصيل
بعد تعرض مخرج افتتاح المتحف المصري للانتقادات.. عمرو محمود ياسين: ليه المشانق اللي بتتعلق دي
تعديلات في الرسوم لدعم مباني «الخارجية» بالخارج على طاولة النواب اليوم
للأجانب من أم مصرية.. طريقة الحصول على الجنسية| الإجراءات والشروط والأوراق المطلوبة
تحذير من الأرصاد.. شبورة مائية كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار وطرق استخزاج شهادة ميلاد جديدة

مصطفى الرماح

حددت وزارة الداخلية الاسعار المقررة لاستخراج شهادات الميلاد والوفاة لعام 2025، وذلك من خلال قطاع الأحوال المدنية بجميع السجلات المدنية والمراكز النموذجية الحديثة التي تم تطويرها وتزويدها بالخدمات المتكاملة، تسهيلاً على المواطنين وتسريعًا لإجراءات استخراج الوثائق الرسمية.

استخراج شهادة الميلاد 2025

يمكن استخراج شهادة الميلاد 2025 لأول مرة مقابل 45 جنيها وفي المرات التي تليها مقابل 25 جنيها، واستخراج شهادة الوفاة مقابل 25 جنيها، من خلال المراكز النموذجية الحديثة التابعة للأحوال المدنية.

أسعار استخراج شهادات الميلاد والوفاة

  1. شهادة ميلاد 25 جنيهًا
  2. شهادة ميلاد مميكنة 45 جنيهًا
  3. شهادة وفاة 25 جنيهًا

خطوات استخراج شهادة الميلاد

ويتطلب استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025 نموذج 40 طلب الحصول على صورة وثيقة أو مستند، وفي حالة عدم الاستدلال أو اختلاف بيانات ميلاد المواطن بالحاسب يجب على المواطن إرفاق مستخرج شهادة الميلاد الورقى لإجراء التسجيل او التصحيح أو صورة ضوئية معتمدة.

من يحق له استخراج شهادة الميلاد

يمكن استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025 عن طريق الشخص نفسه أو الأب والأم والأخ والعم والزوجة والأبناء والجد والخال، عن طريق التوجه إلى أقرب سجل مدني لمحل إقامة الشخص وطلب استخراج شهادة الميلاد المميكنة، والتي تصدر في نفس الوقت.

قيد المواليد الجديدة

وعن قيد المواليد، يجب التبليغ عن المواليد خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الولادة، وذلك بالتقدم إلى مكتب الصحة الذى حدثت فى دائرته الولادة ويكون التبليغ عن وقائع، الميلاد التى حدثت للمصريين فى الخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوثها، وذلك لقنصلية جمهورية مصر العربية بالخارج أو لقسم سجل مدنى المركز الرئيسى بالقطاع عن طريق البريد الموصى عليه فى حالة عدم وجود قنصلية.

شهادة ميلاد المواليد الجديدة

ويكون التبليغ بالمواليد الجديدة من نسختين على نموذج مجانى بمكتب الصحة بمعرفة من له حق التبليغ ومعه ما يؤيد صحة الواقعة وصحة بيانات الوالدين والوثيقة التى تثبت العلاقة الزوجية بينهما، وتحرر شهادة الميلاد عقب قيدها مباشرة وتسلم للمواطن، ويقوم مكتب الصحة بإرسال التبليغات للسجل المدنى الذى يتولى بدوره قيدها مرة أخرى بدفتر مواليد السجل ثم إرسالها للإدارة لإدخالها بياناتها على الحاسب الآلي وتحديد الرقم القومي للمولود.
 

