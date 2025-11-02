عرّضا حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائقين نقل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائدى سيارتين "نقل" بالسير برعونة أعلى الطريق الدائرى معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

بالفحص تبين أن الواقعة بتاريخ 19 أكتوبر الماضى وأمكن تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو "ساريتان التراخيص" وقائديهما (طالب "يحمل رخصة قيادة خاصة" ، سائق "يحمل رخصة قيادة منتهية" - مقيمان بالقاهرة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم التحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.





