بعد قليل.. بدء محاكمة اليوتيوبر محمد عبدالعاطي بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

تنظر المحكمة المختصة اليوم، أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر محمد عبدالعاطي بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

نشر فيديوهات خادشة للحياء

كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل مثيرة في واقعة اتهام اليوتيوبر محمد عبدالعاطي بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بعدما تمت إحالته لمحكمة الجنايات بالمحكمة الاقتصادية.

واعترف المتهم في التحقيقات بإدارته القناة منذ ديسمبر 2022، وتقديمه نحو 140 حلقة أسبوعية تم تصويرها داخل استوديو تابع لشركة يمتلكها شقيقه، مشيرًا إلى أن الحلقات تضمنت ألفاظًا نابية ومشاهد خادشة للحياء بهدف جذب المشاهدات ورفع نسب الأرباح.

وأضاف أن المقاطع حصدت مشاهدات وصلت إلى 5 ملايين، وأن دخله من "يوتيوب" تراوح بين 1000 و1500 دولار شهريًا، مؤكدًا أنه يتولى كتابة وتصوير المحتوى بنفسه.

في السياق ذاته، أصدرت نيابة الشؤون المالية والتجارية قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم ومنعه من التصرف فيها، وعُرض القرار على محكمة جنايات القاهرة، التي أيدت التحفظ على أمواله، لحين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانونًا.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بتدشين القناة في ديسمبر 2022، وبأنه قام بإنتاج وتصوير نحو 140 حلقة أسبوعية في استوديو تابع لشركة يمتلكها شقيقه، متضمنة محتوى يحتوي على ألفاظ نابية وإيحاءات خادشة، بهدف جذب المشاهدات وزيادة العائد المادي.

وأوضح المتهم أنه كان يقوم بكتابة وتصوير تلك الحلقات بنفسه، وأن بعض المقاطع تجاوزت مشاهداتها 5 ملايين مشاهدة، مضيفًا أن الأرباح التي كان يتحصل عليها من "يوتيوب" تراوحت ما بين 1000 و1500 دولار حسب نسب المشاهدة.

كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل مثيرة في واقعة اتهام اليوتيوبر محمد عبدالعاطي بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بعدما تمت إحالته لمحكمة الجنايات بالمحكمة الاقتصادية.

واعترف المتهم في التحقيقات بإدارته القناة منذ ديسمبر 2022، وتقديمه نحو 140 حلقة أسبوعية تم تصويرها داخل استوديو تابع لشركة يمتلكها شقيقه، مشيرًا إلى أن الحلقات تضمنت ألفاظًا نابية ومشاهد خادشة للحياء بهدف جذب المشاهدات ورفع نسب الأرباح.

وأضاف أن المقاطع حصدت مشاهدات وصلت إلى 5 ملايين، وأن دخله من "يوتيوب" تراوح بين 1000 و1500 دولار شهريًا، مؤكدًا أنه يتولى كتابة وتصوير المحتوى بنفسه.

في السياق ذاته، أصدرت نيابة الشؤون المالية والتجارية قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم ومنعه من التصرف فيها، وعُرض القرار على محكمة جنايات القاهرة، التي أيدت التحفظ على أمواله، لحين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانونًا.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بتدشين القناة في ديسمبر 2022، وبأنه قام بإنتاج وتصوير نحو 140 حلقة أسبوعية في استوديو تابع لشركة يمتلكها شقيقه، متضمنة محتوى يحتوي على ألفاظ نابية وإيحاءات خادشة، بهدف جذب المشاهدات وزيادة العائد المادي.

وأوضح المتهم أنه كان يقوم بكتابة وتصوير تلك الحلقات بنفسه، وأن بعض المقاطع تجاوزت مشاهداتها 5 ملايين مشاهدة، مضيفًا أن الأرباح التي كان يتحصل عليها من "يوتيوب" تراوحت ما بين 1000 و1500 دولار حسب نسب المشاهدة.