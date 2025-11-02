Chat bot.. خدمة آلية للرد على استفسارات المواطنين عن خدمات قطاعات الداخلية

تواصل وزارة الداخلية تقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين ومن بين تلك الخدمات خدمة “chat bot” عبر تطبيق واتساب، والتى تتيح للمواطنين الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قطاعات الوزارة، وكذلك التعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج الأوراق الثبوتية والمعاملات المختلفة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسهيل التواصل وتقديم خدمات أسرع وأكثر فاعلية للمواطنين.

أطلقت وزارة الداخلية، خدمة إلكترونية للرد الآلي اللحظى على استفسارات المستخدمين بشأن الخدمات التى تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (chat bot) عبر تطبيق "واتس آب" عن طريق الرقم (01022772277).

خدمة chat bot

وتهدف الخدمة إلى الرد على الأسئلة والإستفسارات الأكثر شيوعاً وإتاحة إجاباتها النموذجية لحظياً من خلال الخاصية المشار إليها بهدف تيسير خدمات (الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – المرور – تصاريح العمل- الحج – الأدلة الجنائية – الإلتحاق بأكاديمية الشرطة – الإلتحاق بمعاهد معاونى الأمن – الشقق والمحلات والمزارع المؤجرة – بلاغات مباحث جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات – زيارات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل – مجندى وزارة الداخلية – خدمات متنوعة أخرى) وتقليل حجم الإستفسارات والشكاوى التى ترد للجهات الشرطية التى تقدم الخدمات الجماهيرية التى يتم تقديمها عبر بوابة الوزارة الرسمية على شبكة المعلومات الدولية، حيث تم إدراج تلك الإستفسارات وإجاباتها على المنظومة باللغتين "العربية – الإنجليزية".

يأتى ذلك استمراراً لتطوير وتحديث كافة جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية.. تحقيقاً لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها استكمالاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل إستخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك تزامناً مع توجه الدولة لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وما قد سبق للوزارة الإعلان عنه.

