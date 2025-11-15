قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تؤكد دعمها لجهود الوساطة الأمريكية لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمى
القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور
حوادث النجوم.. أحمد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه
شبح وبائي يعود للحياة مجددا.. اكتشاف فيروس شلل الاطفال بعد عقود من الاختفاء
فضيحة دبلوماسية.. سوريا تخسر سفارتها في تركيا بسبب العجز عن دفع الإيجار
أسامة ربيع: عبور سفينة الحاويات العملاقة CCJV بعد مرورها بأمان من باب المندب
وظائف شاغرة بالجملة في جامعة القاهرة.. اعرف التخصصات المطلوبة
ترامب مهتم بالانضمام إلى مشروع عقاري سعودي بقيمة 63 مليار دولار
عقبالك.. متابع يستفز محمد رمضان بعد مساندة لأحمد سعد
صفقة بـ2.7 مليار جنيه.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات قادمة من الخارج| صور
قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

السجن المؤبد لسائق يتاجر في الهيروين والشابو بأسيوط

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم، سائقا بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتجار في المواد المخدرة، والحبس ستة أشهر مع الشغل وتغريمه 500 جنيه لحيازته سلاحًا أبيض،منطقة الحمراء بدائرة قسم ثان أسيوط.

هيئة المحكمة 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين الرئيس بالمحكمة، وعلاء الدين سيد عبد المالك نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

ورود معلومات لادارة مكافحة المخدرات 

تعود وقائع القضية رقم 7296 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود معلومات للنقيب فتحي طوسون، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط، تفيد بقيام المتهم "ربيع. س. س"، 55 عامًا، سائق، بالاتجار في المواد المخدرة بنظام نصف الجملة والقطاعي، متخذًا من مسكنه وشخصه ستارًا لإخفاء وترويج المواد المخدرة.

ضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة 

وبعد تقنين الإجراءات، قاد النقيب فتحي طوسون قوة من أفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث تمت مداهمة مسكن المتهم وضبطه، والعثور بحوزته على حقيبة بداخلها علبة بلاستيكية تحتوي على كيس به 5 لفافات من مخدر الهيروين، إضافة إلى لفافتين أخريين من ذات المخدر.

وعُثر داخل جراب نظارة على 21 أمبولًا بلاستيكيًا يحتوي على مخدر الشابو، وكيس بلاستيكي يضم 4 لفافات من المخدر نفسه، إضافة إلى ميزان حساس، وسلاح أبيض "مطواة"، وهاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 520 جنيهًا.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وباستخدامه الميزان الحساس في تقسيم المواد المخدرة، مشيرًا إلى أن المبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

أسيوط محكمة جنايات أسيوط الدائرة الحادية عشرة السجن المؤبد المواد المخدرة الحبس ستة أشهر رئيس المحكمة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جنايات ثان أسيوط مخدر الشابو مخدر الهيروين

مرسيدس
فحص عوادم السيارات
موقف سيارت
رفع اشغالات
