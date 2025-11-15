السجن المؤبد لسائق يتاجر في الهيروين والشابو بأسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم، سائقا بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتجار في المواد المخدرة، والحبس ستة أشهر مع الشغل وتغريمه 500 جنيه لحيازته سلاحًا أبيض،منطقة الحمراء بدائرة قسم ثان أسيوط.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين الرئيس بالمحكمة، وعلاء الدين سيد عبد المالك نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

ورود معلومات لادارة مكافحة المخدرات

تعود وقائع القضية رقم 7296 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود معلومات للنقيب فتحي طوسون، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط، تفيد بقيام المتهم "ربيع. س. س"، 55 عامًا، سائق، بالاتجار في المواد المخدرة بنظام نصف الجملة والقطاعي، متخذًا من مسكنه وشخصه ستارًا لإخفاء وترويج المواد المخدرة.

ضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة

وبعد تقنين الإجراءات، قاد النقيب فتحي طوسون قوة من أفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث تمت مداهمة مسكن المتهم وضبطه، والعثور بحوزته على حقيبة بداخلها علبة بلاستيكية تحتوي على كيس به 5 لفافات من مخدر الهيروين، إضافة إلى لفافتين أخريين من ذات المخدر.

وعُثر داخل جراب نظارة على 21 أمبولًا بلاستيكيًا يحتوي على مخدر الشابو، وكيس بلاستيكي يضم 4 لفافات من المخدر نفسه، إضافة إلى ميزان حساس، وسلاح أبيض "مطواة"، وهاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 520 جنيهًا.

بسبب تسرب غاز.. إصابة 5 طلاب بإغماء داخل مسكنهم في أسيوط اليوم.. جنايات أسيوط تستأنف محاكمة نقاشين متهمين بقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وباستخدامه الميزان الحساس في تقسيم المواد المخدرة، مشيرًا إلى أن المبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.