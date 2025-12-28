ضبط 8 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط 8 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر وبدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها ، معروضة للبيع داخل محل مبيدات ومستلزمات زراعية بمركز المحلة الكبرى.

ضبط أسمده مجهولة المصدر



وتلقى المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة من الرقابة التموينية بالمديرية ضمت خالد ذكى ومحمد البرماوى المفتشين بإدارة الرقابة التموينية، من ضبط 8 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر وبدون بيانات الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعى، معروضة للبيع داخل محل مبيدات ومستلزمات زراعية بمركز المحلة الكبرى.

ردع مخالفين



وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.