ضبط 14 طن ملح طعام مجهولة المصدر بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط 14 طن ملح طعام مجهولة المصدر، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، وذلك داخل مصنع لتعبئة الملح بدون ترخيص وفواتير ضريبية بمركز المحلة الكبرى.

 

وتلقى أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية  بمركز المحلة الكبرى، من ضبط 14 طن ملح طعام مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون فواتير ضريبية، داخل مصنع بدون ترخيص.

 

تم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات لارسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى من عدمه ، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خالد عليش وزوجته
أحمد كمال
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
