قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد مزاعم بوقوع هجوم على مقر إقامته.. ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل
موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب
فرحة تحولت إلى مأساة .. رصاصة طائشة من عريس أوسيم تنهي حياة الطفلة رقية
زيلينسكي: محاولة اغتيال بوتين كذبة.. روسيا تبحث عن ذريعة لمهاجمة كييف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طمعا في حلق.. القصة الكاملة لإنهاء حياه صغيرة على يد سيدة بالغربية.. صور وفيديو

أسرة الطفلة الضحية بالغربية
أسرة الطفلة الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي

أعطي المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز قطور بسرعه فتح باب التحقيق العاجل في واقعة مصرع طفلة علي يد جارتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

قرار من النيابة العاجل 


كما وجهت النيابة العامة بحبس المتهمه 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

وكان  ضباط مباحث مركز قطور بمديرية أمن الغربية نجحوا في كشف غموض واقعة العثور  على جثة طفلة صغيره داخل جوال ملقاة بجوار مصرف عزبة العابد بنطاق مركز قطور وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك نيابي عاجل


وكشفت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة في العقد الثالث من عمرها بقصد سرقة حلق ذهبي خاص بالطفلة ابنه جارتها فأنهت حياتها وأخفت جثتها داخل جوال ملقي وسط الأراضي الزراعية بجوار مصرف بنطاق عزبة العابد وضبطت المتهمه لعرضها علي جهات التحقيق.

في ذات السياق كشف شهود عيان اتشاح أهالي عزبة  العابد مقتولة بعدما عثروا علي جثمانها ملقاه داخل جول بجوار مصرف العزبة، بعد تغيابها عن المنزل لأكثر من 5ايام،وجاري نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

تفاصيل الحادث 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من  من الرائد "أحمد بهاء" رئيس مباحث مركز شرطة قطور بالعثور علي جثة طفلة العابد داخل جوال بجوار مصرف العزبة بقطور.

علي الفور انتقلت الاجهزة الأمنية وسيارة إسعاف مجهزة الي محل البلاغ وتبين من التحريات والمعاينة الأولية ،ان الجثة للطفلة المتغيبة عن منزلها لأكثر من5 ايام وتدعي " صفاء أيمن مصباح عبد ربه"مقتولة وملقاة داخل شوال بجوار المصرف ،وجاري نقل الي الجثة الي مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة ،لحين الإنتهاء من اجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه للدفن بمقابر العائلة. 


ونجح ضباط فريق البحث الجنائي في ضبط السيدة مرتكبه الواقعة واقرت خنق الطفله لسرقه حلق قرط ذهبي وزنه نص جرام ووضعها داخل جوال وسط الأراضي الزراعية بجوار المصرف المذكور .

انهيار أسرة الطفلة

في المقابل دخلت ام الطفلة المكلومة في نوبة من البكاء والانهيار مما تسبب في فقدها النطق فيما ناشد والد الطفلة كافة جهات التحقيق بالقصاص العادل لحياة ابنتهما الضحية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات انهيار أسرة الطفلة حلق سرقة أمن الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

المستشار سامح عبد الحكم

تأجيل قضية تأسيس وقيادة جماعة إرهابية عبر شبكة الإنترنت لـ 24 يناير

أرشيفية

17 سنة زواج تنتهي بالغدر.. مأساة بائع متجول خنقته زوجته بمعاونة عشيقها بأكتوبر

لوشا

براءة التيك توكر "لوشا" من تهمة نشر فيديوهات خادشة

بالصور

تموين الشرقية في 2025.. إصدار ٩٨ ألف بطاقة تموينية وتحرير ٣٥ ألفا و٨٥٦ محضرا للمخالفين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد