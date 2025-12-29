طمعا في حلق.. القصة الكاملة لإنهاء حياه صغيرة على يد سيدة بالغربية.. صور وفيديو

أعطي المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز قطور بسرعه فتح باب التحقيق العاجل في واقعة مصرع طفلة علي يد جارتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

قرار من النيابة العاجل



كما وجهت النيابة العامة بحبس المتهمه 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

وكان ضباط مباحث مركز قطور بمديرية أمن الغربية نجحوا في كشف غموض واقعة العثور على جثة طفلة صغيره داخل جوال ملقاة بجوار مصرف عزبة العابد بنطاق مركز قطور وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك نيابي عاجل



وكشفت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة في العقد الثالث من عمرها بقصد سرقة حلق ذهبي خاص بالطفلة ابنه جارتها فأنهت حياتها وأخفت جثتها داخل جوال ملقي وسط الأراضي الزراعية بجوار مصرف بنطاق عزبة العابد وضبطت المتهمه لعرضها علي جهات التحقيق.

في ذات السياق كشف شهود عيان اتشاح أهالي عزبة العابد مقتولة بعدما عثروا علي جثمانها ملقاه داخل جول بجوار مصرف العزبة، بعد تغيابها عن المنزل لأكثر من 5ايام،وجاري نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

تفاصيل الحادث

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من من الرائد "أحمد بهاء" رئيس مباحث مركز شرطة قطور بالعثور علي جثة طفلة العابد داخل جوال بجوار مصرف العزبة بقطور.

علي الفور انتقلت الاجهزة الأمنية وسيارة إسعاف مجهزة الي محل البلاغ وتبين من التحريات والمعاينة الأولية ،ان الجثة للطفلة المتغيبة عن منزلها لأكثر من5 ايام وتدعي " صفاء أيمن مصباح عبد ربه"مقتولة وملقاة داخل شوال بجوار المصرف ،وجاري نقل الي الجثة الي مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة ،لحين الإنتهاء من اجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه للدفن بمقابر العائلة.



ونجح ضباط فريق البحث الجنائي في ضبط السيدة مرتكبه الواقعة واقرت خنق الطفله لسرقه حلق قرط ذهبي وزنه نص جرام ووضعها داخل جوال وسط الأراضي الزراعية بجوار المصرف المذكور .

انهيار أسرة الطفلة

في المقابل دخلت ام الطفلة المكلومة في نوبة من البكاء والانهيار مما تسبب في فقدها النطق فيما ناشد والد الطفلة كافة جهات التحقيق بالقصاص العادل لحياة ابنتهما الضحية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.