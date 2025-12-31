محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد

بعث اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026، أعرب خلالها عن خالص التهاني وأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، واستمرار مسيرة الإنجازات الوطنية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادته الحكيمة.

تهنئة محافظ الغربية

وجاء في نص البرقية:“يسعدني ويشرفني أن أتقدم إلى فخامتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الغربية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية بمزيد من الخير والاستقرار، وأن يوفقكم لما فيه رفعة الوطن وتحقيق تطلعات شعبه العظيم. حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم، وسدد خطاكم لما فيه الخير والحق.”

وأكد محافظ الغربية أن الدولة المصرية تمضي بثبات نحو استكمال خطط التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية يعكس رؤية وطنية واعية وإرادة سياسية قوية تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن العام الجديد يحمل فرصًا واعدة لمواصلة تنفيذ المشروعات القومية ودعم جهود التنمية المستدامة، بما يعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، ويحقق مستقبلًا أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة، مختتمًا تصريحاته بقوله: “كل عام ومصر بخير، وقيادتها وشعبها في تقدم دائم.”

تحرك تنفيذي عاجل

كما بعث محافظ الغربية برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والسادة الوزراء والمحافظين، بمناسبة العام الميلادي الجديد.