محافظ الغربية يرفع درجة الاستعداد القصوى للاحتفال بالعام الجديد | صور

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات والمرافق بالمحافظة، تنفيذاً لخطة شاملة تهدف إلى تحسين المشهد العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خاصة في محيط الكنائس التي تشهد تجمعات كبيرة خلال هذه الفترة.

توجيهات محافظ الغربية

في إطار استعدادات محافظة الغربية لاستقبال العام الميلادي الجديد واحتفالات عيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها المحافظ لتفقد محيط كنائس مدينة طنطا، حيث تابع أعمال النظافة والتجميل، مؤكداً على تكثيف رفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري، وتنظيف الأرصفة ودهان البلدورات، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة وتجميل الحدائق العامة، لضمان توفير بيئة آمنة وجاذبة للمواطنين والزوار.

وأكد الجندي أن المحافظة قامت باتخاذ تدابير إضافية تشمل تهذيب الأشجار وطلاء الأسوار والبلدورات في الشوارع المؤدية إلى الكنائس، مشددًا على أن الهدف هو تقديم صورة حضارية مشرفة للمدينة واستقبال العام الجديد في أجواء احتفالية نظيفة وآمنة، مع ضمان إضاءة جيدة وتحرك مريح للمواطنين في جميع المناطق الحيوية”.

تحرك تنفيذي عاجل

وفيما يخص الإجراءات الأمنية، أكد محافظ الغربية على التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين المنشآت الدينية ومحيط الاحتفالات والمتنزهات، مؤكدًا ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن في الشوارع لمتابعة سير الأعمال وتوفير الخدمات اللازمة لضمان راحة المواطنين.

وأوضح اللواء أشرف الجندي أن المحافظة ستواصل العمل بشكل متواصل طوال فترة الاحتفالات لضمان تقديم أفضل صورة حضارية للمحافظة، وتعزيز الثقة في قدرة الأجهزة التنفيذية على توفير بيئة آمنة ونظيفة، واستقبال العام الميلادي الجديد بمستوى متميز من التنظيم والخدمة العامة.