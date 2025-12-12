الغيابات والقائمة.. 6 معلومات عن لقاء الأهلي وانبي بـ كأس عاصمة مصر

يلتقى فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق انبي على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

موعد لقاء الأهلي وانبي

وتنطلق مباراة الأهلي وانبي فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وانبي

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلي وانبي فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة.



غياب 14 لاعبا عن الأهلي

يفتقد الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي 14 لاعبا فى مباراة انبي اليوم الجمعة.

ويتواجد 8 لاعبين حالياً مع منتخب مصر الأول الذي يستعد لأمم أفريقيا وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية وياسر إبراهيم وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإمام عاشور.

بجانب الرباعي ، محمد مجدى أفشة وياسين مرعى ومحمد شريف وكريم فؤاد بعد حصولهم على راحة 5 أيام عقب العودة من المشاركة في كأس العرب المُقامة حالياً بقطر والتي ودعتها مصر من الدور الأول.

كما يغيب محمد على بن رمضان للمشاركة مع منتخب تونس في أمم أفريقيا المقبلة بعد مشاركته في كأس العرب التي ودعتها تونس أيضا من الدور الأول فيما يواصل المغربي أشرف بن شرقي التأهيل في قطر بعد تعرضه للإصابة حيث يتواجد حالياً مع منتخب بلاده الثاني المُشارك في كأس العرب.

فرصة لناشئي الأهلي

ويسعى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لاستغلال بطولة كأس عاصمة مصر من أجل منح الفرصة للاعبين البدلاء لتقديم مردود قوي واختيار العناصر المميزة من الناشئين الذين تم تصعيدهم إلي صفوف الفريق الأول.

قائمة الأهلي

كشف ياس توروب، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الأهلي لمواجهة إنبي فى بطولة كأس عاصمة مصر التي ستقام غدًا الجمعة على ستاد السلام والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا - حازم جمال

الدفاع: محمد شكرى - مصطفى العش - أحمد رمضان بيكهام - اشرف دارى - أحمد عابدين - عمر كمال

الوسط: اليو ديانج - احمد رضا - احمد نبيل كوكا - ابراهيما كاظم.

الهجوم: طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمد عبدالله - ابراهيم عادل - عمر سيد معوض - ابراهيم الاسيوطى - حمزة عبد الكريم - جراديشار.



حكام مباراة الأهلي وانبي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراة فريقي الأهلي وإنبي المرتقبة، والمقرر إقامتها غدا الجمعة في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تُقام على استاد السلام.

ومن المقرر أن يدير مباراة الأهلي وانبي في بطولة كأس عاصمة مصر طاقم تحكيم يقوده الحكم الدولي محمد معروف كحكم للساحة علي أن يعاونه الثنائي سمير جمال كحكم مساعد أول وحامد الشحات كحكم مساعد ثانٍ.

بينما يتولى محمود رشدي مهمة الحكم الرابع. ولضمان دقة القرارات، سيتواجد في غرفة الفيديو المعروفة بـ VAR حسام عزب ومساعدة مصطفى صلاح.