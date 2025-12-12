قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية
موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
سعر الذهب اليوم 12-12-2025
تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف
فيضانات شديدة تضرب مناطق عديدة في إسرائيل
تطورات اتفاق الأهلي مع يزن النعيمات.. نادي سعودي يهدد الصفقة
الرئيس الفنزويلي يرد على احتجاز أمريكا لناقلة النفط
جبران يوجه المديريات بمواصلة التفتيش: هدفنا توسيع برامج التشغيل للشباب وذوي الهمم
قصف عنيف بالبريج.. مدفعية الاحتلال تشعل جبهة جديدة في غزة
قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 12-12-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغيابات والقائمة.. 6 معلومات عن لقاء الأهلي وانبي بـ كأس عاصمة مصر

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

يلتقى فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق انبي على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

موعد لقاء الأهلي وانبي 
وتنطلق مباراة الأهلي وانبي فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وانبي
وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلي وانبي فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة.


غياب 14 لاعبا عن الأهلي

يفتقد الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي 14 لاعبا فى مباراة انبي اليوم الجمعة.

ويتواجد 8 لاعبين حالياً مع منتخب مصر الأول الذي يستعد لأمم أفريقيا وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية وياسر إبراهيم وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإمام عاشور.

بجانب الرباعي ، محمد مجدى أفشة وياسين مرعى ومحمد شريف وكريم فؤاد بعد حصولهم على راحة 5 أيام عقب العودة من المشاركة في كأس العرب المُقامة حالياً بقطر والتي ودعتها مصر من الدور الأول.

كما يغيب محمد على بن رمضان للمشاركة مع منتخب تونس في أمم أفريقيا المقبلة بعد مشاركته في كأس العرب التي ودعتها تونس أيضا من الدور الأول فيما يواصل المغربي أشرف بن شرقي التأهيل في قطر بعد تعرضه للإصابة حيث يتواجد حالياً مع منتخب بلاده الثاني المُشارك في كأس العرب.

فرصة لناشئي الأهلي
ويسعى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لاستغلال بطولة كأس عاصمة مصر من أجل منح الفرصة للاعبين البدلاء لتقديم مردود قوي واختيار العناصر المميزة من الناشئين الذين تم تصعيدهم إلي صفوف الفريق الأول.

قائمة الأهلي
كشف ياس توروب، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الأهلي لمواجهة إنبي  فى  بطولة كأس عاصمة مصر التي ستقام غدًا الجمعة على ستاد السلام والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا - حازم جمال

الدفاع: محمد شكرى - مصطفى العش - أحمد رمضان بيكهام - اشرف دارى - أحمد عابدين - عمر كمال

الوسط: اليو ديانج - احمد رضا - احمد نبيل كوكا - ابراهيما كاظم.

الهجوم: طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمد عبدالله - ابراهيم عادل - عمر سيد معوض - ابراهيم الاسيوطى - حمزة عبد الكريم - جراديشار.


حكام مباراة الأهلي وانبي
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراة فريقي الأهلي وإنبي المرتقبة، والمقرر إقامتها غدا الجمعة في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تُقام على استاد السلام.

ومن المقرر أن يدير مباراة الأهلي وانبي في بطولة كأس عاصمة مصر طاقم تحكيم يقوده الحكم الدولي محمد معروف كحكم للساحة علي أن يعاونه الثنائي سمير جمال كحكم مساعد أول وحامد الشحات كحكم مساعد ثانٍ.

بينما يتولى محمود رشدي مهمة الحكم الرابع. ولضمان دقة القرارات، سيتواجد في غرفة الفيديو المعروفة بـ VAR حسام عزب ومساعدة مصطفى صلاح.

الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة كأس عاصمه مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

صورة من الفيديو

ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفـ جار منزل.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز

الأرصاد

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وحقيقة الثأثر بعاصفة "بايرون"

اقراص - صورة ارشيفية

سائق محافظ الدقهلية في الكلبش بمخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه.. القصة الكاملة

رقية رفعت عبد الباري

بعد تتويجها عالميًا.. رقية رفعت تناشد شيخ الأزهر: حلمي التعيين مُعيدة لخدمة كتاب الله

عروس المنوفية

كان بيخبط دماغها في حيطة الحمام.. خالة عروس المنوفية تكشف مفاجآت مدوية

انفجار ماسورة غاز في إمبابة وفصل الكهرباء عن المنطقة .. صور

انفجار ماسورة غاز في إمبابة وفصل الكهرباء عن المنطقة .. صور

منتخب إيران

بشرى لـ منتخب مصر .. الحرس الثوري يهدد مشاركة نجم إيران في مونديال أمريكا

ترشيحاتنا

منتخب فلسطين

لاعب منتخب فلسطين يهاجم أمين عمر بعد ربع نهائي كأس العرب

البارا كانوي

الاتحاد الدولي للكانوي يقيم أول دورة للبارا كانوي باللغة العربية في مصر

سالم الدوسري

خالد بيومي: سالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا والوطن العربي

فيديو

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات تحققت.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بنهاية 2025

طارق الامير

توقف القلب والكلى.. تطورات حالة طارق الأمير

ازمة محمد صبحي

قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد