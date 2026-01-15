قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أية سماحة: تناسق جسدي كرم كبير من ربنا.. وأنا جيناتي حلوة
عقب خروجها من المدرسة.. القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلتهم بالضرب
رئيس البرلمان العربي يرحّب بتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة
التضامن: مليون أسرة صرفت دعم تكافل وكرامة باليوم الأول عن يناير 2026
وزير الخارجية: أهمية التعاون مع أستراليا لخبرتها في دعم المشروعات
في حضور وزراء وشخصيات عامة.. أحمد موسى يحتفل بصدور كتابه أسرار | صور
طارق السيد يروي ذكريات بطولة الدوري 2004 وموقف غريب مع حسام حسن
للموظف ذي الإعاقة.. إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة
البنك الأوروبي للاستثمار يدشن كتابا فوتوغرافيا لتوثيق الشراكة مع مصر
نقل والدة شيماء جمال إلى قسم الطالبية بعد التحفظ عليها في محكمة الجيزة
طارق السيد يكشف سبب تحقيق مصر ثلاثية أمم إفريقيا مع حسن شحاتة
«الأرصاد»: طقس الغد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 12
عمرو فهمي: قوة دور مصر للانتقال بالمرحلة الثانية لاتفاق غزة بادرة أمل للفلسطينيين

عبد الرحمن سرحان

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، تقديره البالغ للجهود المصرية المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية، بالتنسيق مع الوسطاء الإقليميين والدوليين والولايات المتحدة، والتي أسفرت عن نجاح الدور المصري في الدفع نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بما يمثل بادرة أمل حقيقية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويخفف من معاناته الإنسانية المستمرة.


وأوضح فهمي ، في بيان له اليوم ، أن هذا النجاح يعكس ثقل الدولة المصرية ومكانتها الإقليمية والدولية، وقدرتها على إدارة الملفات المعقدة بحكمة ومسؤولية، مشيرًا إلى أن التحرك المصري منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة اتسم بالثبات والوضوح، سواء على صعيد الجهود السياسية والدبلوماسية، أو من خلال فتح قنوات الاتصال مع مختلف الأطراف، والعمل المستمر من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن مصر كانت ولا تزال الركيزة الأساسية في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدة التزامها التاريخي بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن ما تحقق من تقدم في هذا الاتفاق هو نتيجة مباشرة للرؤية المصرية المتوازنة والدور الوطني الصادق في نصرة القضايا العربية العادلة.

واختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود الدولية لاستكمال مسار التهدئة، وضمان تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل، مع استمرار الدور المصري الفاعل كضامن رئيسي للاستقرار في المنطقة.

