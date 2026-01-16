قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يصطدم بالمصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية
محلل سياسي: جهود مصر تدفع المرحلة الثانية في غزة وتوحد الفصائل الفلسطينية
سعر الذهب اليوم 16-1-2026
خبير بالجنائية الدولية يكشف لـ صدى البلد تداعيات اعتقال مادورو.. مصالح القوى الكبرى تتجاوز القانون الدولي في اختطاف الزعماء
كاتب في مجلة «نيوزويك» الأمريكية: مصر لعبت دورًا محوريًا لضمان صمود اتفاق غزة
الصحة تعلن صدور القرار الشامل لتنظيم التأمين ضد الأخطاء الطبية
الإسراء والمعراج.. هل كان إسراء النبي بالروح أم بالجسد؟.. الإفتاء تجيب
ليلة الإسراء والمعراج.. دعاء بآخر ساعة يغير حياتك 180 درجة
ترامب: اتفاقية شاملة لنزع السلاح مع حماس بدعم من مصر وتركيا وقطر
في الإسراء والمعراج.. أبو الأنبياء أوصى سيدنا محمد بـ27 كلمة
سعر أعلى عيار ذهب اليوم 16-1-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتب في مجلة «نيوزويك» الأمريكية: مصر لعبت دورًا محوريًا لضمان صمود اتفاق غزة

علم مصر
علم مصر
هاني حسين

قال بيتر روف، الكاتب في مجلة نيوزويك الأمريكية، إن الأخبار الأخيرة إيجابية، مشيرًا إلى أنه قبل شهر لم يكن هناك أي شعور بأن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، وكان من الصعب توقع أي تقدم، حتى جزئيًا، في المسار الذي طرحه الرئيس الأميركي ترامب ومبعوثه ويتكوف.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن الكثير من المتفائلين رفضوا الاعتقاد بإمكانية النجاح، بسبب ما شهدوه من دعاية مضللة لفترة طويلة، لكن الأطراف الموقعة على الاتفاق، بما فيها مصر وقطر وتركيا، لعبت دورًا محوريًا في جهود التفاوض وضمان صمود الاتفاق.

وأوضح روف أن الهدف الآن هو المضي قدمًا من أجل رفاه واستقرار الفلسطينيين في غزة، مشيرًا إلى أن الحكومة الأميركية والقطاع الخاص داخل الولايات المتحدة سيقومان بدور كبير في هذا الملف.

وأشار إلى أن هناك فرصة، كما قال ترامب، لإنشاء نموذج من المجتمع الموازي داخل غزة لتحقيق التنمية الاقتصادية اللازمة، على غرار ما تم في الدوحة، لخلق فرص عمل وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية.

وخلص إلى أن هذه الجهود قد تحول غزة إلى مركز للسياحة والاقتصاد، ما سيجذب الاستثمارات ويعزز مستوى المعيشة والمعايير الحياتية للمواطنين.

مصر غزة قطاع غزة الاحتلال اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اموال

حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

محمد صلاح

قرار جديد من ليفربول بشأن محمد صلاح بعد أمم أفريقيا.. ماذا سيحدث؟

ترشيحاتنا

الكبدة

تحذير طبي: الكبدة غير المستوية تنقل مرضا خطيرا

حمص الشام

حمص الشام يتصدر مشروبات الشتاء في مصر.. طريقة تحضيره في المنزل

معمرة هندية

رجعت للحياة .. مسنة هندية تعود من الموت فى عيد ميلادها | تفاصيل

بالصور

الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات

كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

الشعراوي
الشعراوي
الشعراوي

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً

فيديو

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد