كاتب في مجلة «نيوزويك» الأمريكية: مصر لعبت دورًا محوريًا لضمان صمود اتفاق غزة

قال بيتر روف، الكاتب في مجلة نيوزويك الأمريكية، إن الأخبار الأخيرة إيجابية، مشيرًا إلى أنه قبل شهر لم يكن هناك أي شعور بأن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، وكان من الصعب توقع أي تقدم، حتى جزئيًا، في المسار الذي طرحه الرئيس الأميركي ترامب ومبعوثه ويتكوف.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن الكثير من المتفائلين رفضوا الاعتقاد بإمكانية النجاح، بسبب ما شهدوه من دعاية مضللة لفترة طويلة، لكن الأطراف الموقعة على الاتفاق، بما فيها مصر وقطر وتركيا، لعبت دورًا محوريًا في جهود التفاوض وضمان صمود الاتفاق.

وأوضح روف أن الهدف الآن هو المضي قدمًا من أجل رفاه واستقرار الفلسطينيين في غزة، مشيرًا إلى أن الحكومة الأميركية والقطاع الخاص داخل الولايات المتحدة سيقومان بدور كبير في هذا الملف.

وأشار إلى أن هناك فرصة، كما قال ترامب، لإنشاء نموذج من المجتمع الموازي داخل غزة لتحقيق التنمية الاقتصادية اللازمة، على غرار ما تم في الدوحة، لخلق فرص عمل وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية.

وخلص إلى أن هذه الجهود قد تحول غزة إلى مركز للسياحة والاقتصاد، ما سيجذب الاستثمارات ويعزز مستوى المعيشة والمعايير الحياتية للمواطنين.