جوتيريش: رحبت باتفاق غزة .. وأكدت ضرورة دخول المساعدات الإنسانية الكافية

أكد انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يجب العمل دون كلل لتحقيق السلام بين الأمم.

وقال جوتيريش في كلمته في مؤتمر صحفي، :" رحبت باتفاق غزة وأكدت ضرورة دخول المساعدات الإنسانية الكافية".

وأضاف جوتيريش: “يجب أن تتوقف الاعتداءات في السودان والعودة إلى الحوار”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية - غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 71441 شهيدا بعد وصول جثامين 15 شخصا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.



وفي وقت لاحق ، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الماضية عمليات اعتقال، وتحقيق ميداني واسعة طالت 80 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة، وطفلان، بالإضافة إلى أسرى سابقين.



وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، أنّ عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني توزعت على غالبية محافظات الضّفة، وتركزت في بلدة الشيوخ في محافظة الخليل، وفي بلدة كفر راعي بمحافظة جنين، لافتاً إلى أنّ الاحتلال يواصل التصعيد من عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني بوتيرة متصاعدة مع بداية هذا العام، وبشكل غير مسبوق ما بعد الإبادة، والتي استهدفت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، كعمليات انتقام جماعية.