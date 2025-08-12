قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

حسام سعيد: مجلس الشيوخ بيت الخبرة لدعم مؤسسات الدولة

النائب حسام سعيد
النائب حسام سعيد
حسن رضوان

أعرب النائب حسام سعيد، عضو مجلس الشيوخ 2025 عن حزب الجبهة الوطنية، عن خالص شكره وامتنانه للمواطنين الذين شاركوا في الانتخابات ومنحوه ثقتهم، مؤكدًا أن هذه الثقة أمانة كبيرة سيحرص على أن يكون على قدرها من خلال عمل جاد ومسؤول تحت قبة المجلس.

ووجّه النائب ، الشكر والتقدير لقيادات حزب الجبهة الوطنية على دعمهم وترشيحه ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، مشيرًا إلى أن الحزب أثبت التزامه برؤية وطنية واضحة تضع المواطن في قلب الاهتمام والمرتبة الاولى وتعمل على دعم مؤسسات الدولة في مختلف المجالات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن برنامجه الانتخابي يركز على عدد من الملفات الأساسية، من أبرزها دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب دعم خطط تطوير التعليم والصحة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية.

وأكد حسام سعيد، على الدور المحوري لمجلس الشيوخ كبيت خبرة يقدم الرأي والمشورة في التشريعات والسياسات العامة، موضحًا أن هذا الدور يتطلب دراسة متعمقة للقضايا الوطنية، واقتراح حلول عملية تدعم استقرار الدولة وتدفع عجلة التنمية.

وأشار إلى أنه سيعمل على أن يكون همزة وصل فعّالة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، من خلال الاستماع المباشر لمشكلاتهم ومقترحاتهم والعمل على تبنيها تحت القبة، بما يضمن أن تكون قرارات المجلس منبثقة من احتياجات المجتمع.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق بين جميع مؤسسات الدولة والقيادات النيابية والمواطنين، للحفاظ على مكتسبات الوطن ومواجهة التحديات الراهنة.

يذكر أن حسام سعيد كان مرشحًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب الجبهة الوطنية.

