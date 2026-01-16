برلماني: نجاح جهود مصر في تهيئة مناخ سياسي داعم للتهدئة في قطاع غزة

أكد النائب نشأت أبو حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن احتضان العاصمة المصرية القاهرة أول اجتماع لأعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة يعكس بوضوح المكانة المحورية لمصر ودورها التاريخي في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإدارة الملفات الإقليمية الشائكة بحكمة ومسؤولية.

وأوضح أبو حتة، في تصريح صحفي، أن تزامن هذا الاجتماع مع إعلان المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وما نتج عنه من توافق بين الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، يمثل تطورًا إيجابيًا يعكس نجاح الجهود المصرية في تهيئة مناخ سياسي داعم للتهدئة واستعادة الاستقرار في قطاع غزة وهذه لحظة تاريخيّة جديدة تأتي بفضل القاهرة .

وشدد أمين سر لجنة الشباب والرياضة على أن القيادة السياسية المصرية لعبت دورًا محوريًا في دفع الأطراف الفلسطينية نحو توحيد الرؤية الوطنية، ودعم تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لتولي مهام إدارة القطاع، بما يضمن حماية المدنيين، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وقطع الطريق أمام محاولات زعزعة الاستقرار.

وأشار النائب نشأت أبو حتة إلى أن الدور المصري لا يقتصر على الوساطة السياسية فحسب، بل يمتد ليشمل بناء مسارات مستدامة للسلام، ترتكز على دعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتمكينها من أداء دورها في مرحلة ما بعد الحرب.

ولفت إلى أن القاهرة ستظل الحاضنة والداعمة للقضية الفلسطينية، وصاحبة المواقف الثابتة التي تنحاز إلى الحق والشرعية الدولية وأصحاب الارض ، مشددًا على أن نجاح المرحلة الثانية من الاتفاق هو ثمرة مباشرة للإرادة السياسية المصرية، وجهودها المتواصلة من أجل أمن واستقرار المنطقة بأكملها.