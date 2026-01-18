موعد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا

يخوض النادي الأهلي مواجهة قوية أمام يانج أفريكانز التنزاني، في السادسة مساء الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موقف الأهلي في المجموعة

بدأ الأهلي مشواره في البطولة الأفريقية بشكل إيجابي، بعدما حقق الفوز على شبيبة القبائل الجزائري، قبل أن يتعادل مع الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية. ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة بالتساوي مع يانج أفريكانز، حيث يمتلك كل فريق 4 نقاط.



أهمية مواجهة يانج أفريكانز

تُعد مباراة يانج أفريكانز اختبارًا مهمًا للأهلي في مشوار التأهل، خاصة أنها تجمع بين متصدري المجموعة، ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا قويًا ويجعل نتيجته مؤثرة في صدارة الترتيب.

أول ظهور للأهلي بعد أمم أفريقيا

تمثل مواجهة بطل تنزانيا أول مباراة يخوضها الأهلي عقب انتهاء مشوار منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهو ما يزيد من اهتمام الجماهير بمتابعة اللقاء، في ظل عودة اللاعبين الدوليين إلى صفوف الفريق.

نقل المباراة إلى برج العرب

على صعيد متصل، تلقى مسئولو النادي الأهلي تأكيدات رسمية بنقل مباراة الفريق أمام يانج أفريكانز، والمقرر إقامتها يوم 23 يناير الجاري، من استاد القاهرة الدولي إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك بسبب أعمال الصيانة الجارية داخل استاد القاهرة



