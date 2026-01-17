قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستانلي نوابالي يحصد جائزة رجل مباراة منتخب مصر ونيجيريا
طالب يمزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق امتحانات الإعدادية بالبحيرة (خاص)
أحمد موسى عن هزيمة منتخب مصر من نيجيريا: مش فارفة مركز تالت وللا رابع
كابتن شديد أول بطل خارق بطابع مصري خالص في عمل فني خلال رمضان 2026
لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق
أحمد موسى عن إهدار صلاح ومرموش ضربات جزاء في مباراة نيجيريا: إيه يا جماعة خير
منتخب نيجيريا يحقق البرونزيه والفراعنة تكتفي بالمركز الرابع في أمم إفريقيا بركلات الترجيح
التسجيل في البريد.. 5 فئات لا تستحق السكن البديل للإيجار القديم
حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي
علي شعث: لجنة إدارة غزة فنية وخرجت من حاضنة الشعب الفلسطيني
التوتر بين واشنطن وطهران يتصاعد.. إيران ترد على مزاعم أمريكية وترامب يدعو لتغيير القيادة
التضامن: نتعاون مع النيابة في واقعة اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر بدار رعاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يخطف نجم الأهلي في الميركاتو الشتوي

فريق الزمالك
فريق الزمالك
عبدالله هشام

دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع عبدالرحمن رشدان لاعب النادي الأهلي السابق تمهيدا لضمه خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وتلقي عبدالرحمن رشدان نجم النادي الأهلي السابق عرضا من جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك لـ الإنضمام إلى صفوف الفارس الأبيض خلال الميركاتو الشتوي.

ورحب عبدالرحمن رشدان نجم النادي الأهلي السابق بالإنتقال إلي صفوف نادي الزمالك حال الإنتهاء من أزمة إيقاف القيد.

وكان نادي الزمالك تلقي قرارات من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بموجبها تم إيقاف قيد اللاعبين بناءا على شكاوي من اللاعبين المحترفين والمدربين.
 

الزمالك عبدالرحمن رشدان الأهلي الميركاتو الشتوي جون ادوارد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

ترشيحاتنا

الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد

المستقلين الجدد: الأحزاب السياسية أكدت دعمها للدور المصري في مساندة القضية الفلسطينية

غزة

لجنة إدارة غزة: نعمل لإسكان الأسر وإعادة الأمن والاستقرار لغزة

أحمد موسى

تعليق من أحمد موسى على صفارات استهجان جماهير مغربية في مباراة مصر ونيجيريا

بالصور

نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى

فيفى عبده وهند صبرى وصبا مبارك .. نجوم الفن فى حفل توزيع الجوائز joy awards 2026

هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده
هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده
هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده

لإنقاص الوزن بطريقة صحية.. أطعمة ينصح الخبراء بإدراجها في نظامك الغذائي

أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي

بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد