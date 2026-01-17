الزمالك يخطف نجم الأهلي في الميركاتو الشتوي

دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع عبدالرحمن رشدان لاعب النادي الأهلي السابق تمهيدا لضمه خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وتلقي عبدالرحمن رشدان نجم النادي الأهلي السابق عرضا من جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك لـ الإنضمام إلى صفوف الفارس الأبيض خلال الميركاتو الشتوي.

ورحب عبدالرحمن رشدان نجم النادي الأهلي السابق بالإنتقال إلي صفوف نادي الزمالك حال الإنتهاء من أزمة إيقاف القيد.

وكان نادي الزمالك تلقي قرارات من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بموجبها تم إيقاف قيد اللاعبين بناءا على شكاوي من اللاعبين المحترفين والمدربين.

