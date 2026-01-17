عبد الفتاح الجريني يشعل أجواء الزمالك في حفل كامل العدد.. صور

أحيا النجم المغربي عبد الفتاح الجريني واحدة من أقوى حفلات السهر المميزة في منطقة الزمالك، أمس الجمعة، بحضور جماهيري كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

وصل الجريني إلى مكان الحفل بصحبة المنتج تامر عبد المنعم، وسط أجواء من الحماس اشتعلت بمجرد صعوده على المسرح، وحرص على تقديم باقة من أغانيه التي يعشقها جمهوره ومنها: "أشوفك فيك يوم، تلات كلمات، أوقات، يا حبيبي"، وغيرها من الأغاني المميزة، والحفل من تنظيم سامح سعيد وميمي المنشاوي.

حفل عبدالفتاح الجريني

أعمال عبد الفتاح الجريني

ويتواجد الجريني في مصر، حاليًا، لبدء الخطوات التنفيذية لألبومه الغنائي الجديد، والذي يأتي كثمرة تعاون فني ضخم مع شركة "روتانا".

هذا المشروع المنتظر يمثل عودة قوية للجريني إلى سوق الألبومات الكاملة، بعد فترة من التحضير والبحث عن أنماط موسيقية مبتكرة، في ألبوم يجمع بين ألحان وليد سعد، ومحمد يحيى، وعزيز الشافعي، وكلمات الشعراء تامر حسين، ومحمد البوغة، ومحمد الغنيمي.

كما يراهن الجريني في هذه التجربة على مواهب شابة في عالم التوزيع الموسيقي، سعيا لتقديم محتوى غنائي يتسم بالتنوع ويخاطب مختلف الأذواق الفنية.

ومن المقرر أن يبدأ الجريني تصوير مجموعة من الفيديو كليبات في مواقع مختارة داخل مصر خلال الأيام المقبلة.