جوزيف عطيّة في حفل كامل العدد بالزمالك ويوجه رسالة دعم قوية للمنتخب المصري

أحيا النّجم اللبناني جوزيف عطيّة، سهرة مميزة أمس، الجمعة، داخل أحد أشهر أماكن السهر بمنطقة الزمالك، وسط حضور جماهيري كامل العدد، في أول حفلاته بالعام الجديد داخل مصر.

وصل جوزيف عطيّة إلى مكان الحفل بصحبة المنتج تامر عبد المنعم، وسط أجواء من الحماس اشتعلت بمجرد صعوده على المسرح، وعلى مدار السهرة، قدم باقة مميزة من أهم وألمع أغانيه ومنها: "لا تروحي، تعب الشوق، ملكة على عرشها والتي قدمها لأول مرة لايف مع الجمهور، موهوم، بغدادة، وسهر الليالي للنجمة الكبيرة فيروز، وتفاعل معه الجمهور بالرقص على الدبكة في أغنية لبنان راح يرجع"، والحفل من تنظيم سامح سعيد وميمي المنشاوي.

وخلال الحفل، قدم جوزيف عطيّة تحية كبيرة للمنتخب المصري على أدائه في بطولة الأمم الأفريقية قائلا إنه يحب المنتخب المصري وإنه من أقوى المنتخبات العربية.

حفل جوزيف عطية

أعمال جوزيف عطيّة

يذكر أن جوزيف عطيّة طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائيّة بعنوان “ملكة على عرشها”، من إخراج جود بردقان، إنتاج شركة STAR SYSTEM وتوزيع شركة وتري، وجاءت باللهجة المصريّة، وهي من كلمات وألحان وتوزيع محمّد يحيى، واختار جوزيف أن يُقدّمَ الأغنية بإحساس قريب من القلب ضمن أجواء مليئة بالطاقة والفرح والإيجابيّة.