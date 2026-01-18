بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

بعث المطرب حسام حبيب رسالة إلى مجهول من خلال حسابه على الفيسبوك وبدأها بجملة عزيزي الظالم ما أثار حيرة المُتابعين، خاصة ان هذه الرسالة تزامنت مع أزمة طليقته شيرين عبد الوهاب .

وقال حسام حبيب : “عزيزي الظالم، متستغربش إني بقولك عزيزي، أنت ليك فضل كبير عليّا، ولا ينكر الفضل إلا جاحد فمش معقول أبخس حقك زي ما بخست حقي، ولا أنكر فضلك زي ما نكرت فضلي، ولا يمكن أظلمك زي ما ظلمتني، فـ يا عزيزي تبرعك بحسناتك في ميزاني ده شيء يُحسب لك، الحجاب اللي اتشال بين دعوتي وبين ربنا كان ليك كل الفضل فيه

