وفاة والدة الفنانة دوللي شاهين

أعلنت الفنانة دوللي شاهين وفاة والدتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، حيث نشرت رسالة مؤثرة جاء فيها: «تذكَّر يا إنسان أنك من التراب وإلى التراب تعود»، داعيةً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

وتلقت دوللي شاهين العديد من رسائل التعزية والمواساة من جمهورها ومحبيها وزملائها في الوسط الفني، سائلين المولى عزّ وجل أن يلهمها وأسرتها الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

يُذكر أن الفنانة دوللي شاهين كانت قد أعربت، في وقت سابق، عن أمنيتها بأن تكون والدتها إلى جوارها وبصحة جيدة خلال عام 2026، متمنيةً لها دوام الصحة والعافية.

وأضافت دوللي شاهين، خلال ندوة لموقع «صدى البلد» الإخباري، أنها تتمنى لابنتها مستقبلًا مشرقًا، قائلة: «أتمنى أن تكون ابنتي أحسن بنت في الدنيا، وربنا يوفقني ويوفق بنتي».

وأكدت “دوللي” أن العائلة تمثل لها الداعم الأساسي في حياتها، معربةً عن سعادتها بالتواجد في ندوة موقع «صدى البلد».