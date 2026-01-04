بإطلالة جريئة.. دوللي شاهين تتألق في جلسة تصوير خاصة في احتفالات الكريسماس | شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين جمهورها أحدث جلسة تصوير لها، والتي جاءت احتفالًا بأجواء الكريسماس ورأس السنة الميلادية، حيث ظهرت بإطلالات أنيقة اتسمت بالطابع الشتوي واللمسات الاحتفالية المبهجة.

وتألقت دوللي في الصور بأزياء عصرية جمعت بين الألوان الدافئة والتفاصيل الراقية، ما عكس أجواء الفرح والاحتفال بنهاية العام، ونالت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بإطلالتها وجمالها المعتاد.

يُذكر أن دوللي شاهين تحرص دائمًا على مشاركة جمهورها بلقطات مميزة في المناسبات المختلفة، إلى جانب استمرارها في نشاطها الفني بين الغناء والتمثيل.