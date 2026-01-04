قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الغندور» يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع إدارة إنبي لضم «شكشك»
بإطلالة جريئة.. دوللي شاهين تتألق في جلسة تصوير خاصة في احتفالات الكريسماس | شاهد
مقتــل 40 بينهم مدنيون بالهجوم الأمريكي الأول.. وتأهب بالجيش تحسباً لهجوم آخر على فنزويلا
لميس الحديدي: اعتقال مادورو يعلن بداية عالم تحكمه القوة لا القانون | فيديو
«النقل» تنشر صورًا جديدة توضح الإقبال الكثيف على استقلال القطار الكهربائي الخفيف |شاهد
إياك وهذا الفعل في رجب ..أشد حرمة من باقي الشهور
تفاصيل تأجيل الدوري حال بلوغ منتخب مصر نصف نهائي أمم أفريقيا.. وخلاف طه عزت مع سويلم
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر.. وتحذير ياباني من إطلاق آخر
الأهلي يُواجه أزمة في تسويق أشرف داري .. لهذا السبب
اضطراب في حركة الطيران بين تركيا وروسيا وعودة الرحلات
سيناريو مجنون .. إبراهيم عبدالجواد يكشف لحظات الحسم المُثيرة في مباراة مالي وتونس
رسالة ترامب للعالم بعد إعلانه نجاح عملية فنزويلا واعتقال مادورو برفقة زوجته
فن وثقافة

بإطلالة جريئة.. دوللي شاهين تتألق في جلسة تصوير خاصة في احتفالات الكريسماس | شاهد

أوركيد سامي

شاركت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين جمهورها أحدث جلسة تصوير لها، والتي جاءت احتفالًا بأجواء الكريسماس ورأس السنة الميلادية، حيث ظهرت بإطلالات أنيقة اتسمت بالطابع الشتوي واللمسات الاحتفالية المبهجة.
وتألقت دوللي في الصور بأزياء عصرية جمعت بين الألوان الدافئة والتفاصيل الراقية، ما عكس أجواء الفرح والاحتفال بنهاية العام، ونالت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بإطلالتها وجمالها المعتاد.
يُذكر أن دوللي شاهين تحرص دائمًا على مشاركة جمهورها بلقطات مميزة في المناسبات المختلفة، إلى جانب استمرارها في نشاطها الفني بين الغناء والتمثيل.

