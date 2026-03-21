التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ووادي دجلة في الدوري الممتاز

انتهت مباراة الجونة ووادي دجلة، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد السلام، بالتعادل السلبي ضمن منافسات المرحلة النهائية لمجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباراة الجونة ووادي دجلة تبادل الفريقين السيطرة على الكرة ومحاولات متكررة للوصول إلى مرمى الآخر، سعياً لحصد النقاط الثلاث وضمان مركز أفضل في ترتيب المجموعة.

ولم يخل اللقاء من الأحداث المثيرة، حيث تعرض إبراهيم البهنسي لاعب وادي دجلة للطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني في المباراة، ما أثر على تشكيلة الفريق في الدقائق الأخيرة.

تشكيل وادي دجلة في اللقاء:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: شادي ماهر، سيف تقي، عمر عدلي، أحمد رضا

الوسط: أحمد الشامي، دانيال ميسكيتش، حمزة حسان

الهجوم: محمود دياسطي، عبد الرحيم، بولي

تشكيل الجونة في اللقاء:

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: مصطفى مطاوع، أحمد عبد الرسول، صابر الشيمي، عمر الجزار

الوسط: نور السيد، بلاش السيد، حفيظ إبراهيم

الهجوم: أحمد جمال، محمد محمود، صمويل أوجو

وبهذه النتيجة، يواصل وادي دجلة احتلال المركز التاسع في جدول ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 29 نقطة، بينما يحل الجونة في المركز العاشر برصيد 28 نقطة، مما يجعل المنافسة على البقاء في الدوري مستمرة بين الفريقين وبقية أندية المجموعة.