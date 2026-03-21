هجوم كبير يستهدف معسكر الدعم اللوجستي الأمريكي بمحيط مطار بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي بأنه تم شن هجوم كبير استهدف معسكر الدعم اللوجستي الأمريكي بمحيط مطار بغداد.

ومن جانبها ؛ أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن السفارة الأمريكية في القاعدة اللوجستية ببغداد استهدفت ثلاث مرات خلال يوم الجمعة.

وسابقا ؛ أفادت تقارير وسائل إعلام محلية بتصدي منظومات الدفاع الجوي لطائرات مسيرة في محيط السفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية بغداد.

وتأتي هذه التطورات بعد تقارير عن سلسلة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في العراق خلال الساعات الماضية، دون صدور حصيلة رسمية بشأن الأضرار أو الإصابات.

وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجار في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وسط تقارير عن تعرض قواعد عسكرية أمريكية لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ في وسط الإقليم.