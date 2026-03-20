مصدر أمني: إخلاء معسكر بعثة الناتو والانسحاب إلى خارج العراق

أفادت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن مصدر أمني رفيع بأنه تم إخلاء بعثة حلف شمال الأطلسي الناتو لمعسكرها والانسحاب إلى خارج العراق.

وذكر مصدر أمني رفيع أن بعثة الناتو في العراق غير قتالية وواجبها استشاري وستعود فور انتهاء الحرب.

وفي وسياق آخر ؛ نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية عراقية، القول بأنه تم إستهداف السفارة الأمريكية ببغداد بعدد من الصواريخ و5 مسيرات.

وفي وقت لاحق، ذكرت تقارير عراقية أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لطائرات مسيرة في محيط السفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية بغداد.

وتشير المعلومات الأولية إلى استنفار أمني وتحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة.

وتأتي هذه التطورات بعد تقارير عن سلسلة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في العراق خلال الساعات الماضية، دون صدور حصيلة رسمية بشأن الأضرار أو الإصابات.