الأزهري يشكر العاملين في الأوقاف لجهودهم خلال شهر رمضان

جدد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تهنئته لأبنائه في وزارة الأوقاف بجميع صفاتهم ودرجاتهم الوظيفية بحلول عيد الفطر المبارك، وتقدم لهم جميعًا بالشكر والتقدير عما بذلوه على مدار شهر رمضان الفضيل، وحتى السويعات الأولى من أول أيام عيد الفطر السعيد؛ أعاده الله على منسوبي الوزارة أجمعين بكل اليمن والبركات.

وخص وزير الأوقاف، بالشكر الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، وجميع قيادات الوزارة، وكل الأئمة والخطباء والمؤذنين ومقيمي الشعائر والعمال بالمساجد، وواعظات الوزارة؛ الذين تفانوا في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك وأيامه، عارفًا لهم بجهدهم الوافر، وحرصهم المشكور، وتفانيهم المقدّر.

جاءت تهنئة وزير الأوقاف، لروحهم العالية والهمة الراقية في مساجد مصر وساحاتها منابر للفكر الرشيد، والقيم الحضارية، والمحامد الأخلاقية؛ مستلهمين في ذلك سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومعتدين بما يزخر به وطننا الحبيب من تاريخ حافل متفرد في شتى مجالات العمران الحضاري.

كما تقدم وزير الأوقاف، بالشكر وصادق العرفان إلى كل الوزارات والمؤسسات والهيئات الإعلامية والخيرية، والمبادرات الشعبية، التي وطدت تعاونها مع الوزارة على مدار السنة بصفة عامة، وطوال الشهر الفضيل بصفة خاصة، لتعم مظاهر التعاون والتآخي والمواطنة والعطاء والأمان في ربوع المحروسة؛ ليسلم لنا رمضان بهذا المستوى اللائق بشهر الصفاء، وبوطن العطاء.

وتابع: عسى الله أن يجعل كل ذلك في موازين الحسنات الثقال، وأن يزيد في أبناء الوزارة بواعث الهمة للوفاء برسالة المناعة الفكرية، والقدوة القيمية، التي ينتظرها منا الشعب المصري العظيم؛ وتقتدي بنا فيها أمم الدنيا.