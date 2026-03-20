الأوقاف: إقبال كثيف على صلاة عيد الفطر بالمساجد والساحات

شهدت مساجد وساحات الصلاة إقبالًا كثيفًا من جموع المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط أجواء إيمانية عامرة بالبهجة والسرور؛ حيث امتلأت المساجد والساحات بالمصلين الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من صباح يوم العيد لأداء الصلاة في أجواء من الطمأنينة والتنظيم.

وكانت وزارة الأوقاف أنهت استعداداتها المبكرة لاستقبال المصلين من خلال تهيئة المساجد والساحات المخصصة لصلاة العيد وتجهيزها وفرشها، مع تكليف الأئمة والخطباء بإقامة الشعائر، وتنظيم دخول المصلين وخروجهم بما يحقق السلاسة والانضباط.

كما شارك الأطفال والأسر في أداء الصلاة وسط مظاهر الفرح والسرور التي عمّت ساحات الصلاة ومحيط المساجد، في مشهد يعكس روح التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع المصري في المناسبات الدينية، ويجسد قيم البهجة التي يحملها عيد الفطر المبارك.