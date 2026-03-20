قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في دوري أبطال إفريقيا
عاصفة ترابية تضرب القاهرة والمحافظات.. وتدهور الرؤية لأقل من 1000 متر خلال ساعات
مدرب الترجي يكشف عن موقفه من مشاركه بن رمضان مع الأهلي
فيضانات تجتاح فاكاتاتيفا في كولومبيا.. وتضرر أكثر من 1000 أسرة
الإمارات.. القبض على 109 أشخاص قاموا بتصوير فيديوهات مضللة
بعد تجريد السنغال.. غينيا تطالب كاف بسحب لقب 1976 من المغرب
8 موجات من الصواريخ الإيرانية تهز وسط إسرائيل
فاميلي بيزنس يتذيل شباك التذاكر في أول أيام عرضه
الفصل في دعوى الحجر على أموال نوال الدجوي.. في هذا الموعد
هبة مجدي تهني جمهورها بعيد الفطر المبارك.. شاهد
اليوم نودع الشتاء رسميًا ونستقبل الربيع.. وتتساوي ساعات الليل والنهار في ظاهرة فلكية مميزة
موعد فتح وعلق المحلات في عيد الفطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دعاء يوم العيد.. ردد أجمل الأدعية في يوم الجائزة

شيماء جمال

دعاء يوم العيد.. يحل علينا اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك، لذلك يبحث الكثير عن دعاء يوم العيد، يوم الجائزة للمسلمين بعد صيام وقيام رمضان، ليرددوه فى أكثر الأيام بهجةً وفرحًا للمسلمين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «للصائم فرحتان يفرحهما عند فطره وفرحة عند لقاء ربه»، لذلك نقدم لكم دعاء يوم العيد.

دعاء يوم العيد

اللهم في عيد الفطر اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات، واجعل هذا العيد عيد خير وبركة على الأمة الإسلامية جمعاء.
 

اللهم إنى أسألك في نهار عيد الفطر، أن تكون لنا عونا ونصيرا،وأن تكتب لنا الخير في الأيام القادمة، وتجعلنا من الذين أحسنوا إلى أنفسهم في شهر رمضان المُبارك.

أدعية عيد الفطر 2026

- «اللهم لا تجعل وداعنا لرمضان وداعًا لرحمتك، ولا تجعل خروجنا منه خروجًا من مغفرتك».

- «اللهم اجعل عيدنا محبتك ورضاك، وطاعتك وموالاتك وذكرك وحسن عبادتك».

- «اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعل عيدنا مليئًا بالفرح والرضا».

- «اللهمّ إنّي أسألك أن تُطمئن قلبي، وتريح بالي، وتُبعد عني الهمّ والغم والضيق».

- «اللهمّ إنّي أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، أن ترفع عنّي هذا البلاء».

- «اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق».

- «اللهم يا رب العالمين، نسألك أن تقبل ما قدمناه في هذا الشهر الكريم، وأن لا تردّنا خائبين ولا محرومين».

- «اللهم اجعل هذا العيد بداية لكل خير، واغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، واكتب لنا السعادة في أيامنا القادمة».

دعاء عيد الفطر

- «اللهم عوِّضني خيرًا، اكتبني من الصّابرين، ووفِّني في الآخرة جزائي من غير حساب فإنّك وليّ ذلك والقادر عليه».

- «لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ ورَبُّ الأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ».

- «اللهمّ اجعل بالي مشغولًا بك عن غيرك، اللهمّ اصنعني على عينك، اللهمّ لا تدع في صدري ما يهمّني ويقلقني فإنّك على كل شيء قدير».

دعاء اول يوم العيد

لهم في عيد الفطر نسألك أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن تجعلنا من عتقائك من النار، وأن تعيده علينا أعوامًا عديدة ونحن في أحسن حال.
يارب كما أنعمت علينا بعيد الفطر، فأتمم علينا نعمتك، واغفر لنا ذنوبنا، وتقبل طاعتنا، واجعلنا من الفائزين برضوانك والجنة.
اللهم في عيد الفطر اجمعنا بأحبتنا في الدنيا والآخرة، وارزقنا الصحة والعافية، واجعل أيامنا كلها أعيادًا في طاعتك ومرضاتك.
يارب كما أنعمت علينا بعيد الفطر وأكرمتنا بإتمام شهر رمضان، فاجعلنا من الذين يُحفظون في دينهم ودنياهم، وارزقنا حسن الخاتمة.

يارب كما أنعمت علينا بعيد الفطر فأدم علينا نعمك، واحفظ لنا أهلنا وأحبابنا، وارزقنا الفرح الحقيقي الذي لا ينقطع في جنات النعيم.

دعاء يوم العيد أدعية عيد الفطر 2026 دعاء عيد الفطر دعاء اول يوم العيد العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احد المتوفين

ننشر أسماء الوفيات بحريق المول التجاري بدمياط الجديدة

لقطة من الفيديو

فحص فيديو إلقاء أكياس مياه على المصلين في مسجد الصديق بشيراتون

سعر الذهب

في أول أيام عيد الفطر.. عيار 24 الذهبي يسجل 8 آلاف جنيه للجرام اليوم

وننسي اللي كان

بعد تأخر عرضها.. موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل وننسى اللي كان

استمرار حالة عدم الاستقرار

منخفض "العيد" يضرب بقوة.. عواصف وسيول تجتاح المحافظات

موعد صلاة عيد الفطر 2026 - تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الفطر 2026 وتكبيرات العيد .. توقيتها بالساعة والدقيقة في 33 مدينة

ميعاد صلاة العيد - تكبيرات العيد - كيفية صلاة عيد الفطر

ميعاد صلاة العيد .. كيفية صلاة عيد الفطر وصيغة التكبيرات.. اعرف موعدها في 33 مدينة

احمد حمدي

تطورات جديدة بشأن هروب أحمد حمدي من الزمالك والتوقيع لنادي آخر

ترشيحاتنا

رام 1500 باك كانتري موديل 2026

رام 1500 باك كانتري 2026 تظهر لأول مرة

تشكيلة من الهواتف الرائدة من الجيل التالي من المتوقع أن تطلقها شركة هونر وهي هواتف Honor Magic 9 وMagic 9 Pro وMagic 9 RSR ,

بمواصفات استثنائية ..هونر تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

لكزس IS موديل 2026 الجديدة

شاهد| لكزس IS موديل 2026 الجديدة

بالصور

بالورود والبالونات..أهالي الشرقية يؤدون صلاة عيد الفطر في أجواء من البهجة بقرية أبو نجاح

صلاة العيد
صلاة العيد
صلاة العيد

فيديو

هرم علي المريخ

هرم غامض على المريخ.. لغز علمي يحيّر العلماء بين الحقيقة والتكهنات

أعراض تناول الفسيخ

الفسيخ أساس العيد.. ولكن احذر أعراض التسمم وطرق الوقاية منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد