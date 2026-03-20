دعاء يوم العيد.. ردد أجمل الأدعية في يوم الجائزة

دعاء يوم العيد.. يحل علينا اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك، لذلك يبحث الكثير عن دعاء يوم العيد، يوم الجائزة للمسلمين بعد صيام وقيام رمضان، ليرددوه فى أكثر الأيام بهجةً وفرحًا للمسلمين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «للصائم فرحتان يفرحهما عند فطره وفرحة عند لقاء ربه»، لذلك نقدم لكم دعاء يوم العيد.

دعاء يوم العيد

اللهم في عيد الفطر اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات، واجعل هذا العيد عيد خير وبركة على الأمة الإسلامية جمعاء.



اللهم إنى أسألك في نهار عيد الفطر، أن تكون لنا عونا ونصيرا،وأن تكتب لنا الخير في الأيام القادمة، وتجعلنا من الذين أحسنوا إلى أنفسهم في شهر رمضان المُبارك.

أدعية عيد الفطر 2026

- «اللهم لا تجعل وداعنا لرمضان وداعًا لرحمتك، ولا تجعل خروجنا منه خروجًا من مغفرتك».

- «اللهم اجعل عيدنا محبتك ورضاك، وطاعتك وموالاتك وذكرك وحسن عبادتك».

- «اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعل عيدنا مليئًا بالفرح والرضا».

- «اللهمّ إنّي أسألك أن تُطمئن قلبي، وتريح بالي، وتُبعد عني الهمّ والغم والضيق».

- «اللهمّ إنّي أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، أن ترفع عنّي هذا البلاء».

- «اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق».

- «اللهم يا رب العالمين، نسألك أن تقبل ما قدمناه في هذا الشهر الكريم، وأن لا تردّنا خائبين ولا محرومين».

- «اللهم اجعل هذا العيد بداية لكل خير، واغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، واكتب لنا السعادة في أيامنا القادمة».

دعاء عيد الفطر

- «اللهم عوِّضني خيرًا، اكتبني من الصّابرين، ووفِّني في الآخرة جزائي من غير حساب فإنّك وليّ ذلك والقادر عليه».

- «لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ ورَبُّ الأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ».

- «اللهمّ اجعل بالي مشغولًا بك عن غيرك، اللهمّ اصنعني على عينك، اللهمّ لا تدع في صدري ما يهمّني ويقلقني فإنّك على كل شيء قدير».

دعاء اول يوم العيد

لهم في عيد الفطر نسألك أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن تجعلنا من عتقائك من النار، وأن تعيده علينا أعوامًا عديدة ونحن في أحسن حال.

يارب كما أنعمت علينا بعيد الفطر، فأتمم علينا نعمتك، واغفر لنا ذنوبنا، وتقبل طاعتنا، واجعلنا من الفائزين برضوانك والجنة.

اللهم في عيد الفطر اجمعنا بأحبتنا في الدنيا والآخرة، وارزقنا الصحة والعافية، واجعل أيامنا كلها أعيادًا في طاعتك ومرضاتك.

يارب كما أنعمت علينا بعيد الفطر وأكرمتنا بإتمام شهر رمضان، فاجعلنا من الذين يُحفظون في دينهم ودنياهم، وارزقنا حسن الخاتمة.

يارب كما أنعمت علينا بعيد الفطر فأدم علينا نعمك، واحفظ لنا أهلنا وأحبابنا، وارزقنا الفرح الحقيقي الذي لا ينقطع في جنات النعيم.