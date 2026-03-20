الإفتاء: إذا كان رمضان سببا في ابتعادك عن الذنوب والمعاصي فاعلم أن هذه نعمة يجب الاستمرار عليها

قالت دار الإفتاء المصرية إنه إذا كان رمضان سببًا في ابتعادك عن الذنوب والمعاصي، فاعلم أن هذه نعمة عظيمة، فمن شكرها بالاستمرار عليها زاده الله منها.

واستشهدت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك بقوله تعالى: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} [إبراهيم: 7].

ونوهت الإفتاء إلى أن من ثمرات شهر رمضان: الاستقامة على فعل الطاعات، وترك المنهيّات، ومراعاة واجبات الأوقات.

كيفية صلاة العيد لمن فاتته؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وقالت دار الإفتاء إنه يشرع قضاء صلاة العيد لمن فاتته متى شاء في باقي اليوم أو في الغد وما بعده أو متى اتفق كسائر الرواتب، إن شاء صلاها وحدَهُ، أو في جماعة.

ونوهت بأن من أدرك الإمام في التشهد جلس معه، فإذا سَلَّم الإمام قام فصلَّى ركعتين، يأتي فيهما بالتكبير؛ لأنه أدرك بعض الصلاة.

كيفية صلاة عيد الفطر لمن فاتته

1-النية والتكبير: استحضار نية صلاة العيد في القلب، ثم تكبيرة الإحرام.

2-الركعة الأولى: يكبر المصلي 7 تكبيرات إضافية غير تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الإمام الفاتحة وسورة الأعلى.

3-الركعة الثانية: يكبر 5 تكبيرات غير تكبيرة القيام التي يرفع بها من السجود، ثم يقرأ الإمام الفاتحة وسورة الغاشية.

هل يجوز شرعًا قضاء صلاة العيد لمن فاتته لعذر من الأعذار؟

قالت دار الإفتاء المصرية إن ما عليه الفتوى أنه يجوز شرعًا قضاء صلاة العيد لمن فاتته؛ وذلك لأنها كغيرها من الصلوات التي تقضي عند فواتها، وذلك لعموم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فإنَّ الله يقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]» أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم، ولما ورد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلَّى بهم مثل صلاة الإمام في العيد» أخرجه البيهقي.

فإن لم يقضها المسلم فلا شيء عليه، لأنها سنة مؤكدة، وليست واجبة.