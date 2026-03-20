غرفة عمليات الأوقاف: انتظام شعائر صلاة العيد في عموم الجمهورية

شهدت مساجد وساحات الصلاة صباح اليوم أداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بأنحاء الجمهورية في أجواء إيمانية مهيبة، وبحضور المحافظين وأعضاء مجلس النواب، والقيادات الدينية والتنفيذية والشعبية في المديريات المختلفة.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة أن الصلاة أُقيمت في أجواء منظمة تعمها الفرحة والسرور والهدوء، في ضوء المتابعة الدقيقة من القطاع الديني بالوزارة مع المديريات للوقوف على أداء الشعائر وأجوائها لحظة بلحظة، فيما تواردت التقارير من المديريات على مستوى الجمهورية إلى رئيس القطاع الديني تفيد بانتظام سير الصلاة، في ظل حالة من التعاون والانضباط بين المصلين والقائمين على تنظيم الصلاة داخل المساجد والساحات.

كما حرص الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف – على متابعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بصلاة العيد، وإنفاذ التعليمات والضوابط ذات الصلة بها على مدار اللحظة، منذ التوجيه برفع درجة الاستعداد القصوى قبل أيام لضمان خروج المناسبة في أبهى صورة، وبما يحقق فرحة العيد لدى جموع المصريين.

وتتقدم وزارة الأوقاف بخالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعية الله عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بالأمن والاستقرار والرخاء.