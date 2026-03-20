أفكر في الاعتزال .. باسم سمرة: فيه أشخاص يتمنوا عدم وجودي بالفن

استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي في سهرة اول ايام العيد النجم باسم سمرة، الذي كشف عن أسرار كواليس مسلسل "عين سحرية" وأهم وأصعب المشاهد التي عاشها داخل وخارج الكواليس.

وأوضح :" بفكر في الاعتزال دائما حتي وانا معاك في هذه اللحظة والشغلات صعبة وقاسية واللي في المجال مش كلهم طيبين ، وهذا طبع او غيره .



واتمني للناس الخير ، وبتعامل مع الناس علي قدر عيوبهم ومش ضروري نكون كلنا أصدقاء.

واضاف:" أحد الناس بتقابلك وتقولك احبك وفي ضهرك هما مش كده خالص داخل الوسط الفني وانا بحب الناس الصريحة والغير منافقة ، وبحب جميع الفنانين ومن يكرهني هم الشخص غير الموهوب".

وتابع باسم سمرة :" نفسي اسافر واخرج وارتاح وأزور اماكن مختلفة ، وافضل شئ ان تعتزل وانت في قمة عطاءك ونجاحك".

وأكمل باسم سمرة :" هناك أشخاص داخل الوسط كل ما يعلموا اني مشارك في عمل أنا يعتذروا او يمشوني ، وضرب مثل اني كنت في اجتماع وتم الاتفاق علي مشاركتي في العمل وبسبب احد الاشخاص رفض ذكر اسمه لم اشارك في العمل بعد الاتفاق علي كل شئ و بيقلق مني لاني ممثل ما فيش زي ، وعندنا حاليا بواقي نقاد وفي ناس خالف تعرف".