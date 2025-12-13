قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يضم مركز ثقافيًا.. وضع حجر الأساس لمسجد قضاة مصر بالتجمع
رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة
كيلو الفراخ بـ 61 جنيه .. ومفاجأة في أسعار البانيه والبيض | تفاصيل
إنشاء أول مستشفى عالي التخصص في السويس | خدمات علاجية متقدمة
تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي
دورية عسكرية أمريكية سورية تتعرض لإطلاق نار في تدمر .. ووقوع إصابات
مصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقنا
الرياضية السعودية: محمد صلاح في جدة هذا الأسبوع
الأول يوتيوب | عمرو مصطفى تريند منصات الاستماع في الوطن العربي
وزير الخارجية: أهمية البدء الفوري في جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
محمد صلاح على الدكة.. تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام عبد المجيد يفتح الباب للاحتراف مع تمسكه بحقوق الزمالك

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
منتصر الرفاعي

كشف مصدر مقرب من حسام عبد المجيد، مدافع نادي الزمالك، أن اللاعب أبدى مرونة كبيرة بشأن ملف احترافه الخارجي، مؤكدًا تمسكه بحقوق النادي ورغبته في طمأنة الإدارة بشأن مستقبله.

وأوضح المصدر أن حسام عبد المجيد أبلغ جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، خلال اتصال هاتفي منذ حوالي شهرين، استعداده الكامل للموافقة على جميع طلبات النادي، بما في ذلك أي بنود أو شروط تراها الإدارة مناسبة لحماية مصالح القلعة البيضاء.

وقال اللاعب إن الزمالك "بيته"، ولا يمانع في إدراج بنود واضحة وصريحة في عقد احترافه الخارجي لضمان عدم الإضرار بمصالح النادي مستقبلًا، في ظل تخوف الإدارة من تكرار سيناريو عودة بعض اللاعبين للأهلي بعد الاحتراف، كما حدث مع إمام عاشور عقب تجربته مع ميتلاند الدنماركي.

الموافقة على الاحتراف والاستفادة المالية
واستقر مسئولو الزمالك على السماح برحيل حسام عبد المجيد لتحقيق حلمه بالاحتراف الأوروبي، وتحقيق استفادة مالية من وراء انتقاله، خاصة أن عقده مستمر حتى نهاية الموسم المقبل، ما يجعل رحيله بموافقة النادي ممكنًا قانونيًا وماليًا.

جلسة بعد كأس الأمم الأفريقية
ومن المقرر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع اللاعب بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، للاتفاق على تجديد عقده مع النادي، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن حسام عبد المجيد رحب بالتجديد مع وضع شرط في العقد الجديد ينص على موافقة الزمالك على أي عرض احتراف خارجي، حيث رفض اللاعب عروضًا من نادي مكسيكي وآخر برتغالي لحين حسم موقفه مع القلعة البيضاء.

حسام عبد المجيد نادي الزمالك جون إدوارد إمام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

أرشيفية

لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جنش

جنش : ماكنتش بشجع الزمالك .. ميولي أكثر لـهذا النادي

ترشيحاتنا

الذهب

أغلى من الذهب بملايين المرات.. سر قطعة نادرة تم اكتشافها بالصدفة

العاصفة الشمسية

أضخم انفجار شمسي في تاريخ الأرض.. ماذا لو تكرر اليوم؟

طارق الأمير

بعد توقف قلبه .. من هو الفنان طارق الأمير وما حالته الصحية الحالية؟

بالصور

صحة الشرقية تنفذ 79 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الإعاقة في 63 أسبوعاً

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تعلمي طريقة عمل الزلابية في المنزل.. مقرمشة وهشة

طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية

رغم شهرتها كمشروب منشّط.. لماذا يشعر بعض الأشخاص بالنعاس بعد شرب القهوة؟

أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة
أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة
أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة

أغنى من البرتقال .. أبرز الفواكه الغنية بفيتامين C

الفواكه الغنية بفيتامين C
الفواكه الغنية بفيتامين C
الفواكه الغنية بفيتامين C

فيديو

مصطفى حجاج

مصطفى حجاج يطرح أغنية "دقات القلب".. فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد