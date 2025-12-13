قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في تشكيل ليفربول أمام برايتون.. ما موقف محمد صلاح؟
موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في الإنتركونتننتال والقنوات الناقلة
ما حكم من نسى الاغتسال قبل دخول مكة المكرمة؟.. علي جمعة يجيب
سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
رئيس الوزراء يشهد فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي
كذب وافتراء.. عاطف إمام : لم أطلب الحصول على 5 كيلو لحمة من نقيب الموسيقيين.. خاص
معاناة بلا نهاية.. الشعب السوداني يعيش أعمق أزمة إنسانية
سكك حديد مصر تواصل نقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية| صور
مواعيد مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
مفتي الجمهورية: الجهل والأمية الرقمية والدينية أخطر تحديات تواجه المجتمعات
مجموعة مصر .. تعرف على قوائم المجموعة الثانية فى أمم إفريقيا
5 كيلو لحمة..نقابة الموسيقيين: قرار شطب الموسيقار عاطف إمام قانوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يعود للتدريبات استعدادًا لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يستأنف اليوم السبت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود المقررة يوم 20 ديسمبر الجاري في الجولة الثانية من منافسات كأس عاصمة مصر.

وكان الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف قد منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة كهرباء الإسماعيلية الأخيرة ضمن البطولة.

ومن المتوقع أن تشهد التدريبات مشاركة كل من محمد عواد ومحمود حمدي الونش بعد عودتهما من صفوف منتخب مصر الذي شارك مؤخرًا في كأس العرب.

عبد الرؤوف يرفض المجازفة بدونجا وربيع

وفي نفس السياق.. قطع نبيل عماد دونجا وأحمد ربيع، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شوطًا كبيرًا في البرنامج التأهيلي الذي يخضعان له حاليًا، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

ويحرص أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للزمالك، على عدم المجازفة باللاعبين في مباريات كأس عاصمة مصر قبل اكتمال تعافيهما، خوفًا من تفاقم إصاباتهما، خاصة أنهما من الركائز الأساسية للفريق.

تفاصيل إصابة أحمد ربيع ودونجا
وتعرض أحمد ربيع لإصابة في العضلة الضامة خلال تواجده مع منتخب مصر في إحدى معسكراته المشاركة ببطولة كأس العرب. 

ويواصل الجهاز الطبي إعداد اللاعب للعودة للتدريبات الجماعية وفقًا لنتائج الأشعة وبرنامج التأهيل المحدد.

في المقابل، يعاني نبيل عماد دونجا من إصابة جزع في الرباط الداخلي للركبة، تعرض لها خلال مباراة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ما أبعده عن المشاركة في مباريات وتدريبات الزمالك خلال الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية من منافسات كأس عاصمة مصر.

ويذكر أن الزمالك تعادل مع كهرباء الإسماعيلية 3–3 في المباراة التي جمعتهما على ستاد المقاولون العرب، ليحصد كل فريق نقطة واحدة.

نادي الزمالك حرس الحدود كأس عاصمة مصر أحمد عبد الرؤوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

كيف تتساقط ذنوبك

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر

أرشيفية

لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

بالصور

رغم شهرتها كمشروب منشّط.. لماذا يشعر بعض الأشخاص بالنعاس بعد شرب القهوة؟

أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة
أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة
أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة

أغنى من البرتقال .. أبرز الفواكه الغنية بفيتامين C

الفواكه الغنية بفيتامين C
الفواكه الغنية بفيتامين C
الفواكه الغنية بفيتامين C

لا تتجاهلي الإشارات الأولى.. أعراض سرطان الثدي المبكرة والمتأخرة

أعراض سرطان الثدي
أعراض سرطان الثدي
أعراض سرطان الثدي

عضو هيئة تدريس بعلوم الزقازيق يشارك في اكتشاف علمي مهم لتغيير طرق تقييم أجنة أطفال الأنابيب

عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس

فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد