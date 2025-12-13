الزمالك يعود للتدريبات استعدادًا لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

يستأنف اليوم السبت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود المقررة يوم 20 ديسمبر الجاري في الجولة الثانية من منافسات كأس عاصمة مصر.

وكان الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف قد منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة كهرباء الإسماعيلية الأخيرة ضمن البطولة.

ومن المتوقع أن تشهد التدريبات مشاركة كل من محمد عواد ومحمود حمدي الونش بعد عودتهما من صفوف منتخب مصر الذي شارك مؤخرًا في كأس العرب.

عبد الرؤوف يرفض المجازفة بدونجا وربيع

وفي نفس السياق.. قطع نبيل عماد دونجا وأحمد ربيع، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شوطًا كبيرًا في البرنامج التأهيلي الذي يخضعان له حاليًا، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

ويحرص أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للزمالك، على عدم المجازفة باللاعبين في مباريات كأس عاصمة مصر قبل اكتمال تعافيهما، خوفًا من تفاقم إصاباتهما، خاصة أنهما من الركائز الأساسية للفريق.

تفاصيل إصابة أحمد ربيع ودونجا

وتعرض أحمد ربيع لإصابة في العضلة الضامة خلال تواجده مع منتخب مصر في إحدى معسكراته المشاركة ببطولة كأس العرب.

ويواصل الجهاز الطبي إعداد اللاعب للعودة للتدريبات الجماعية وفقًا لنتائج الأشعة وبرنامج التأهيل المحدد.

في المقابل، يعاني نبيل عماد دونجا من إصابة جزع في الرباط الداخلي للركبة، تعرض لها خلال مباراة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ما أبعده عن المشاركة في مباريات وتدريبات الزمالك خلال الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية من منافسات كأس عاصمة مصر.

ويذكر أن الزمالك تعادل مع كهرباء الإسماعيلية 3–3 في المباراة التي جمعتهما على ستاد المقاولون العرب، ليحصد كل فريق نقطة واحدة.