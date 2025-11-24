قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد شائعات الارتباط.. عرض فيلم طلقني لكريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني 24 ديسمبر

دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز
دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز
قسم الفن

بعد فترة انتظار طويلة ينطلق فيلم طلقني في السينمات 24 ديسمبر المقبل من بطولة دينا الشربيني وكريم محمود عبّد العزيز. 

طرح الفنان كريم محمود عبد العزيز تريلر أحدث أفلامه المنتظرة “طلقني” بمشاركة الفنانة دينا الشربيني والذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.


ظهرت دينا الشربيني فى التريلر وهى تطلب من كريم محمود عبد العزيز الطلاق وتطالب بحقوقها ويطلب هو منها ان تتنازل عن ٥٠% من حقوقها ، وتتصاعد الأحداث فى إطار كوميدي رومانسي.

فيلم طلقني

وفيلم “طلقني” يجمع كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، في بطولة مشتركة للمرة الثانية، بعد مشاركتهما بفيلم الهنا اللي أنا فيه، الذى طرح فى ديسمبر 2024.

فيلم الهنا اللى انا فيه

 وفيلم “الهنا الى انا فيه” من بطولة كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس ومريم الجندي إلي جانب مجموعة من ضيوف الشرف ومن إخراج خالد محرعي و ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر و تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدي. الفيلم من إنتاج شركة “نيو سنشري برودكشن”.

تدور أحداث "الهنا اللي أنا فيه" حول الدكتور أحمد، مستشار العلاقات الزوجية الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية وتحقيق السعادة الزوجية لمتابعيه، بينما يعاني من مشاكل حقيقية في زواجه.
 

طلقني فيلم طلقني دينا الشربيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

ترشيحاتنا

مستشفي الفشن المركزي

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة بتوكتوك جنوب بني سويف

مشاهد عنف.. تاجيل محاكمه البلوجر لوشا

مشاهد عنف.. قرار عاجل بشأن محاكمة البلوجر لوشا

الوفد الكنسي

انتخابات مجلس النواب.. وفد كنسي يدلي بصوته في مدرسة محمد فريد بشبرا

بالصور

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد