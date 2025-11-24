بعد شائعات الارتباط.. عرض فيلم طلقني لكريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني 24 ديسمبر

بعد فترة انتظار طويلة ينطلق فيلم طلقني في السينمات 24 ديسمبر المقبل من بطولة دينا الشربيني وكريم محمود عبّد العزيز.

طرح الفنان كريم محمود عبد العزيز تريلر أحدث أفلامه المنتظرة “طلقني” بمشاركة الفنانة دينا الشربيني والذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.



ظهرت دينا الشربيني فى التريلر وهى تطلب من كريم محمود عبد العزيز الطلاق وتطالب بحقوقها ويطلب هو منها ان تتنازل عن ٥٠% من حقوقها ، وتتصاعد الأحداث فى إطار كوميدي رومانسي.

فيلم طلقني

وفيلم “طلقني” يجمع كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، في بطولة مشتركة للمرة الثانية، بعد مشاركتهما بفيلم الهنا اللي أنا فيه، الذى طرح فى ديسمبر 2024.

فيلم الهنا اللى انا فيه

وفيلم “الهنا الى انا فيه” من بطولة كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس ومريم الجندي إلي جانب مجموعة من ضيوف الشرف ومن إخراج خالد محرعي و ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر و تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدي. الفيلم من إنتاج شركة “نيو سنشري برودكشن”.

تدور أحداث "الهنا اللي أنا فيه" حول الدكتور أحمد، مستشار العلاقات الزوجية الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية وتحقيق السعادة الزوجية لمتابعيه، بينما يعاني من مشاكل حقيقية في زواجه.

