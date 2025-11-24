قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

تفاصيل حفل أحمد سعد وآدم في الكويت 27 نوفمبر

أحمد سعد وآدم
أحمد سعد وآدم
أحمد إبراهيم

أعلنت  PACHA GROUP عن إقامة ليلة فنية أستثنائية في أفتتاح فعاليات “موسم الكويت الغنائي 2025” في نسخته الثالثة،  والذي يضم ٦ حفلات جماهيرية ضخمة بمشاركة كوكبة من نجوم الوطن العربي .

وتكون الافتتاحية يوم الخميس 27 نوفمبر على مسرح الأرينا" الصرح الاضخم في الكويت، حيث يجتمع النجم أحمد سعد والنجم آدم في سهرة استثنائية تمزج بين الطرب، الحماس، والإبهار.

وتأتي هذه الخطوة حرصًا من الشركة المنظمة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من عشّاق الفن للاستمتاع بليالٍ غنائية أصبحت حديث الجمهور الكويتي ومحبي الطرب .

وأكد المنتج حسين موسى والرئيس التنفيذي ل PACHA GROUP المنتجة والمنظِّمة للموسم، إن إقامة هذا المهرجان الغنائي على مسرح الأرينا كويت تعكس حجم الإقبال والثقة التي تحظى بها فعاليات الشركة، مشيرًا إلى أن الموسم سيُقدَّم بمواصفات إنتاجية عالمية من حيث الإخراج، والمؤثرات الصوتية والبصرية، لنمنح الجمهور تجربة فنية راقية تليق بمكانة دولة الكويت في المنطقة.

ويشارك في هذا الموسم مصمّم الألعاب النارية الشهير أحمد عصام، ليبهر الجمهور بعرضٍ غير مسبوق من المؤثرات البصرية المبهرة، يتكامل مع أداء النجوم على المسرح ويُضفي لمسة من السحر والإبهار على ليالي “موسم الكويت الغنائي”.

ويُذكر أن "موسم الكويت الغنائي" في دورته الثالثة يأتي برؤية متجددة تهدف إلى دعم السياحة والترفيه في دولة الكويت، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للفنون والفعاليات الثقافية الكبرى، من خلال سلسلة من الحفلات التي تجمع أبرز نجوم الغناء في العالم العربي.

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف معلومات صادمة عن كهرباء القلب

عملية

إنجاز طبي .. نجاح عملية استحثاث جذع المخ لطفلة عمرها أربع سنوات

الكبدة بدبس الرمان

لذيذة جدا.. طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

