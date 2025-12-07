إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم أتوبيس ركاب بسيارة نقل بطريق أسوان - أبو سمبل البرى

تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم أتوبيس ركاب بسيارة نقل محملة بعدد من الأشخاص وذلك بطريق أسوان - أبو سمبل البرى ، وتم على الفور نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية .

باشرت الجهات المختصة التعامل مع الحادث، وقامت برفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية بالطريق، فيما تم نقل المصابين لمستشفى أبوسمبل، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

حادث

وتوجهت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، كما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.