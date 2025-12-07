لا مكان للشائعات.. أحمد موسى: مصر لن تسمح لأحد بتدمير اقتصادها

كشف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مصر حققت تقدماً كبيراً في قطاع التصدير الزراعي، حيث تُصدر كميات ضخمة من الفاكهة، خصوصاً المانجو، إلى جانب البطاطس والعديد من الخضروات الأخرى، إلى الأسواق الأوروبية.

الأمن الغذائي وسلامة الأغذية

وأشار موسى إلى أن أكثر من 160 دولة تفتح أسواقها للمنتجات المصرية، وهو ما يعكس جهد الدولة في ضمان الأمن الغذائي وسلامة الأغذية.

تعزيز الاقتصاد الوطني

موسى أوضح أن مصر تتبنى استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني؛ من خلال تصدير المنتجات الزراعية المحلية، مؤكداً أن هذا يعزز من استقلالية مصر الغذائية، ويضمن صحة المواطنين، حيث أن المنتجات المصرية تُزرع وتُنتج محليًا بعيدًا عن الاعتماد على الأطعمة المستوردة.

وفي حديثه عن التهديدات التي تواجه الاقتصاد المصري، لفت موسى إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين يستهدفون الاقتصاد المصري بنشر الأكاذيب والشائعات، وهو ما يعكس محاولة لإضعاف الثقة في السوق.

وأكد أن مثل هذه الشائعات تؤثر سلبًا على الاقتصاد، خاصة في أوقات حساسة مثل هذه.

نشر شائعة عن البورصة المصرية

وأضاف موسى أنه يجب التصدي لتلك المحاولات بقوة؛ من خلال تطبيق القانون على المتورطين في نشر الشائعات، وذكر أنه في عام 2009، تم نشر شائعة عن البورصة المصرية؛ بهدف الاستفادة الشخصية من تراجع السوق، وهذا النوع من التصرفات يجب أن يتم التعامل معه بكل حزم.

وفي ختام حديثه، قال أحمد موسى: "بعد كل ما تحقق، هل يعقل أن ييجي شخص بتلاته صاغ يحاول تدمير اقتصاد البلد؟!، لا، لن نترك الأمور تذهب في هذا الاتجاه، وسنواجه كل من يحاول المساس باقتصادنا بالقانون؛ لأن هذا يتعلق بمستقبل بلادنا وأمننا الغذائي".