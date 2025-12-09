قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حديقة الحيوان تستعيد عافيتها.. ولادات قياسية وخطط تطوير عالمية
تغييرات هجومية .. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الأردن فى كأس العرب
تحذير جوي.. سحب رعدية تغطي محافظات البحر المتوسط
كأس العرب.. 5 قنوات ناقلة لقاء مصر والأردن في هذا الموعد
تفاصيل جلسة استئناف البلوجر أم سجدة على حكم حبسها
اليوم.. منتخب مصر يواجه الأردن فى لقاء الفرصة الأخيرة فى كأس العرب
العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة
الفوز يضمن له الصعود.. منتخب مصر يواجه الأردن بحثاً عن التأهل لربع النهائي
مصابون جراء استهداف خيام النازحين بقنابل متفجرة في البلدة القديمة بغزة
روسيا تسيطر على مدينة بوكروفسك .. واسقاط 121 مسيرة أوكرانية
استصلاح الأراضي يزيل 80 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أسبوع
فرحة تحولت لجنازة.. تجديد حبس قاتل عروسته في سوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فرحة تحولت لجنازة.. تجديد حبس قاتل عروسته في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

في جريمة صادمة مزقت مشاعر أهالي المراغة شمال محافظة سوهاج، تحولت لحظات الفرح والاستعداد لليلة العمر إلى مأساة دامية، بعدما أقدم شاب في العقد الثالث من العمر على قتل زوجته بقرية تابعة للمركز، عقب عقد قرانهما وقبل ساعات قليلة من موعد الزفاف.

الجريمة التي قلبت الأفراح إلى أحزان، لا تزال حديث الأهالي الذين لم يستوعبوا كيف انتهت حياة عروس في عمر الزهور قبل أن تبدأ حياتها الجديدة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على عروس مقتولة داخل منزلها؛ إثر خلاف نشب بينها وبين زوجها بعد عقد القران بساعات.

وانتقلت قوة من وحدة مباحث المراغة إلى موقع الجريمة، حيث تبين أن المجني عليها «أ. أ. س»، في العقد الثالث من العمر، فارقت الحياة نتيجة إصابتها بعدة طعنات نافذة بسلاح أبيض، سددها لها زوجها «م. م. ا» على خلفية خلافات مفاجئة بينهما، تحولت إلى مشادة حادة انتهت بجريمة مأساوية.

وكشفت التحريات الأولية أن الزوج ارتكب الواقعة قبل الزفاف المرتقب، وأنه استخدم سلاحًا أبيض في التعدي على زوجته، قبل أن يفر هاربًا، إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبطه خلال ساعات.

وبمواجهته، أقر المتهم بجريمته، مدعيًا أن خلافات عائلية دفعته إلى فقدان السيطرة على أعصابه، وتم نقل جثمان العروس إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، واستدعت عددًا من الشهود وأفراد العائلتين لسماع أقوالهم.

وبعد مواجهة المتهم وعرضه على النيابة العامة، أصدرت قرارها بتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج قتل المراغة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

الأمطار

ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة

اتحاد الكرة

مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية

جثة سيدة - أرشيفية

شك في سلوكها.. تاجر يهشم رأس والدته بالشيخ زايد| ما القصة؟

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مصادرة 253 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بالغربية

صورة أرشيفية

أمن الغربية يحرر 258 مخالفة مرورية

الأسورة الأثرية

استكمال محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

بالصور

مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم

مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم
مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم
مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد