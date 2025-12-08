قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرسم بالمعجون.. ورشة رسم بمتحف سوهاج القومي

الرسم بالمعجون ورشة رسم بـ متحف سوهاج القومي
محمد الاسكندرانى

نظم القسم التعليمي بمتحف سوهاج القومي ورشة الرسم بالمعجون البارز، والتى تمت بمشاركة مجموعة من الطلاب.
متحف سوهاج القومي

أوضحت إدارة متحف سوهاج القومي، أن حيث جاءت الأعمال النهائية لورشة الرسم بالمعجون البارز بتعبيرات فنية تعكس دقة التنفيذ وحضور الخيال الفنى لدى أبناءنا من الطلاب الموهوبين.

ورشة الرسم بالمعجون البارز متحف سوهاج القومي 

يذكر أن متحف سوهاج القومي أحد أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، والواجهة الحضارية لمحافظة سوهاج بموقعه المتميز، حيث يضم المقتنيات الأثرية التي تُستخرج من أرضها، خاصةً بعد الكشف الأثري الضخم لمقبرة مريت آمون في ثمانينات القرن الماضى.

ويستقبل متحف سوهاج القومي الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا.

ويحتوي متحف سوهاج القومي على قرابة 122 قطعة أثرية ، أبرزها أواني فخارية ولوحات تعبدية وعقود وأساور وتمائم وموائد للقرابين.
 

