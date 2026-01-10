قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة تسليح.. باكستان والسودان على أعتاب تعاون عسكري بـ1.5 مليار دولار
عقدة الأفيال.. التاريخ ينحاز للفراعنة أمام كوت ديفوار قبل مواجهة اليوم
وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10-1-2026.. عيار 21 يرتفع
ترامب يلوّح بالضغط والقوة.. جرينلاند تعود إلى واجهة الصراع الجيوسياسي
لاريجاني: لدينا أزمة اقتصادية.. لكن الفوضى بيد أمريكا والصهيونية
مواعيد جميع قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم السبت 10يناير 2026
ترامب يطالب بوضع سقف 10% لفائدة بطاقات الائتمان لمدة عام
وزير الري: نتابع عن كثب موقف إيراد نهر النيل وحالته الهيدرولوجية
أستراليا تحت الطوارئ القصوى.. إعلان «حالة الكارثة» بسبب تصاعد حرائق الغابات
قيود صينية جديدة على المعادن النادرة تُربك الشركات اليابانية
لجنة انتخابات الوفد تتلقى الطعون من المرشحين .. اليوم
محافظات

انطلاق امتحانات سنوات النقل بالاسكندرية دون شكاوى

أحمد بسيوني

أكد الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية، صباح اليوم السبت، إنَّ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026 انطلقت لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة، دون أي شكاوى.

وتابع أبوزيد سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، مؤكدا على توافر الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات ، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان ، كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين.

كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس وتكليف المراحل التعليمية والمتابعة ومسئولي الإدارة بمتابعة الامتحانات في نطاق كل إدارة.

وأوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول ، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.

وأشاد أبوزيد بالتزام كافة أطراف منظومة العملية الامتحانية من قيادات وطلاب ومعلمين ومديري مدارس وموجهين ، حيث انطلقت اللجان بهدوء وتم فتح المظاريف وانتظمت العملية الامتحانية دون حدوث أية معوقات .

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وأحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب ، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية.

الديزل

بطل جمهورية وعاد من العمرة منذ أيام | أصدقاء “الديزل” ضحية إطلاق النار بالجيم يكشفون كواليس الحادث

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في شهر رمضان 2026 | هل أصدرت التعليم قرارات جديدة؟

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

الأرصاد

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

أهالي الضحايا والمصابين

وفاة 11شخصا وإصابة 9 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا | التفاصيل الكاملة

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

رباب صلاح

شقيقة محمد صلاح تسخر من توقعات مباريات أمم أفريقيا

منتخب مصر

صدام ناري بين مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025

منتخب اليد

اليوم.. منتخب كرة اليد يواجه إيران فى دورة إسبانيا استعدادا لأمم أفريقيا

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي

أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة على الريق : تسبب مشكلات صحية

لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟

علامات الكبد الدهني تُشخص خطأ.. اعرفها قبل فوات الأوان

علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

