انطلاق امتحانات سنوات النقل بالاسكندرية دون شكاوى

أكد الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية، صباح اليوم السبت، إنَّ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026 انطلقت لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة، دون أي شكاوى.

وتابع أبوزيد سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، مؤكدا على توافر الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات ، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان ، كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين.

كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس وتكليف المراحل التعليمية والمتابعة ومسئولي الإدارة بمتابعة الامتحانات في نطاق كل إدارة.

وأوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول ، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.

وأشاد أبوزيد بالتزام كافة أطراف منظومة العملية الامتحانية من قيادات وطلاب ومعلمين ومديري مدارس وموجهين ، حيث انطلقت اللجان بهدوء وتم فتح المظاريف وانتظمت العملية الامتحانية دون حدوث أية معوقات .

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وأحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب ، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية.