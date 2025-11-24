انطلاقة جديدة لمنظومة النقل الداخلي في مدينة الشيخ زايد

أعلن جهاز مدينة الشيخ زايد، بالتعاون مع مجلس الأمناء برئاسة المهندس أحمد فؤاد أبو حسين، بدء تشغيل الميكروباصات الحديثة سعة 14 راكبًا داخل موقف السرفيس، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة تطوير منظومة النقل الداخلي بالمدينة.

ويأتي هذا التطوير تنفيذًا لتوجيهات المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، والمهندس أحمد فؤاد أبو حسين، رئيس مجلس الأمناء، وحرصهما على توفير وسائل نقل آمنة ومريحة ومتطورة لسكان المدينة.

ويتقدم جهاز مدينة الشيخ زايد ومجلس الأمناء بالشكر لمعالي المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على دعمه الكبير لمنظومة النقل الداخلي ومساندته المستمرة لجهود التطوير داخل المدينة.

وتشمل المرحلة الأولى طرح 50 ميكروباصًا حديثًا كدفعة أولى من إجمالي 200 مركبة سيتم تشغيلها تباعًا، بهدف الإحلال التدريجي للسيارات القديمة وتوفير بدائل حديثة ومجهزة.

كما بدأ التشغيل التجريبي لعدد من المركبات، على أن يتم تشغيل باقي المرحلة الأولى خلال الفترة القادمة.

وتتضمن خطة التشغيل مجموعة من الضوابط لضمان جودة الخدمة، من بينها تشغيل مركبات جديدة بالكامل، وتركيب أجهزة تتبع لضبط المسارات، وإجراء اختبارات تحليل المخدرات للسائقين.

ويؤكد جهاز مدينة الشيخ زايد ومجلس الأمناء أن هذا التطوير هو خطوة أولى ستتبعها مراحل أخرى لتحسين خدمات النقل داخل المدينة.