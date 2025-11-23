رئيس جهاز الشيخ زايد تتفقد أعمال المرافق بتوسعات المدينة القرار 77

قامت المهندسة مروة حسين امين ،رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد ،بجولة ميدانية لمتابعة أعمال الترفيق الجارية بتوسعات المدينة القرار 77، رافقها المهندس مصطفى كامل، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للمرافق، والمهندس أسامة عبدالباسط، معاون رئيس الجهاز.

شملت الجولة المرور على مختلف الأعمال المنفذة داخل التوسعات، والتي تضم شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، وشبكات الري، وأعمال الطرق، والمحطات والروافع.

وأكدت رئيس الجهاز أن جميع الأعمال تتم وفق أعلى معايير الجودة والانضباط، مع متابعة دقيقة لمعدلات التنفيذ، لضمان سرعة إنجاز مشروعات البنية التحتية دعماً لخطة التنمية بالمدينة.