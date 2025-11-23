قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار وسيول خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من انقلاب مفاجئ في حالة الطقس
أحزاب القائمة الوطنية يجتمعون قبل ساعات من انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات النواب
أخبار التوك شو| أسعار الذهب اليوم.. موجة حر مفاجئة تضرب البلاد
رغم أزمة بنت الجيران السابقة.. مدين يتعاون مع عمر كمال في أول ألبوم له
تحولات حديثة تسمح بتحويل الزيارة إلى إقامة بالكويت.. الشروط والرسوم
دار الإفتاء المصرية تكرم المفتين السابقين وأُسَر الراحلين في احتفالية تأسيسها
طقس الإثنين.. انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار متفاوتة بهذه المناطق
حادث مروع.. مصرية بالسعودية تكشف لـ صدى البلد تفاصيل وفاة المهندس أحمد عبدالعليم وأسرته
جيش الاحتلال يستهدف رئيس أركان حزب الله في بيروت
زاهي حواس يدعو طلاب الجامعات للتوقيع على وثيقة استرداد حجر رشيد وتمثال نفرتيتي
شاهد.. الداخلية تشارك الأطفال الاحتفال بيومهم العالمي
اقتصاد

رئيس جهاز الشيخ زايد تتفقد أعمال المرافق بتوسعات المدينة القرار 77

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

قامت المهندسة مروة حسين امين ،رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد ،بجولة ميدانية لمتابعة أعمال الترفيق الجارية بتوسعات المدينة القرار 77، رافقها المهندس مصطفى كامل، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للمرافق، والمهندس أسامة عبدالباسط، معاون رئيس الجهاز.

شملت الجولة المرور على مختلف الأعمال المنفذة داخل التوسعات، والتي تضم شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، وشبكات الري، وأعمال الطرق، والمحطات والروافع.

وأكدت رئيس الجهاز أن جميع الأعمال تتم وفق أعلى معايير الجودة والانضباط، مع متابعة دقيقة لمعدلات التنفيذ، لضمان سرعة إنجاز مشروعات البنية التحتية دعماً لخطة التنمية بالمدينة.

الشيخ زايد المجتمعات العمرانية توسعات

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

الانفلونزا

المدرسة كلها مريضة سعال وحرارة لا تزول.. الصحة ترد على شائعات السوشيال ميديا

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد 23-11-2025 في مصر

رمضان صبحي

رسالة دعم من أحمد شوبير لـ رمضان صبحي بعد أزمة الحبس| تفاصيل

تريزيجية

كريم رمزي: تريزيجيه رد على المشككين في إمكانياته أمام شبيبة القبائل

وسام أبو علي

عادل عبدالرحمن: الأهلي يحتاج مهاجم بقوة وسام أبوعلي وظهير أيسر في يناير

بالصور

مادلين طبر تثير الجدل بإطلالة جريئة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

محافظ الشرقية يتفقد لجان إنتخابات مجلس النواب 2025 في الزقازيق |شاهد

بالأسماء.. فوز450 شخصا بالقرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية بالشرقية

نجوم الفن والمجتمع في عيد ميلاد أمل رزق وابنتها لمى كتكت.. شاهد

ماذا يحدث في سد النهضة وتوشكى؟

تصرفات إثيوبيا العشوائية تجبر وزارة الري المصرية على اتخاذ إجراءات عاجلة

هيفاء وهبي بالحجاب والبرقع

إطلالة هيفاء وهبي بالحجاب والبرقع تثير الجدل بموسم الرياض

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: السلام الذي طال انتظاره

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

المزيد