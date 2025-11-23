حملات نظافة موسّعة تجوب أحياء الشيخ زايد على مدار الساعة

أطلق جهاز مدينة الشيخ زايد برئاسة المهندسة مروة حسين أمين، وبإشراف ومتابعة المهندس أحمد مكي نائب رئيس الجهاز، حملات نظافة مكثفة تعمل على مدار الساعة، تغطي جميع الأحياء والمناطق الحيوية بمستوى غير مسبوق من الانضباط وسرعة الأداء.

وذلك في إطار نهج مستدام للحفاظ على الرونق الحضاري لمدينة الشيخ زايد.

وترتكز الحملات على رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة داخل المدينة، حيث انتشرت فرق الكنس الآلي واليدوي، ومعدات الرفع، وفرق التدخل السريع لتنفيذ أعمال نظافة شاملة تشمل:رفع المخلفات والتراكمات فور ظهورها، نظافة الأرصفة والميادين والمحاور الرئيسية

بالإضافة إلى تنظيف الجزر الوسطى والتشجير من الأوراق المتطايرة، متابعة مسارات المشاة والمحاور الداخلية لمنع المخلفات، وإعادة الانضباط للشوارع الحيوية والمناطق التجارية.

وشملت الأعمال جميع أحياء المدينة:الأول – الثاني – الثالث – الخامس – السابع – الثامن – التاسع – العاشر – الحادي عشر – الثاني عشر (المستقبل) – الثالث عشر – السادس عشر – السابع عشر، في تغطية كاملة تعكس جدية الجهاز في الوصول إلى مستوى نموذجي من النظافة.

وأكدت مروة حسين أمين أن الجهاز يعمل ضمن منظومة ميدانية متكاملة تعتمد على الحضور المستمر والتدخل الفوري والرقابة الدائمة، قائلة:“المدينة الراقية يبنى بالعمل، وتُصان بالاهتمام، وتحترم بالنظافة.”

كما شددت على أهمية التعاون المجتمعي، مؤكدة:“نظافة زايد مسؤولية نشارك فيها جميعًا؛ الجهاز يعمل بلا توقف، ونعتمد على وعي المواطنين للحفاظ على المستوى الحضاري للمدينة.”



