الموجة 27.. محافظ أسيوط: إزالة 35 حالة تعد على الأراضي الزراعية

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من استرداد 1620 متر مربع من المباني المخالفة، إلى جانب إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بإجمالي 9 قراريط و8 أسهم، وذلك خلال تنفيذ 35 قرار إزالة بعدد من مراكز المحافظة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي الدولة.

تنفيذ 35 قرار إزالة بعدد من مراكز

وأوضح محافظ أسيوط أن حملات الإزالة نفذت بمراكز صدفا والقوصية وأسيوط والفتح وأبنوب، بالإضافة إلى حي غرب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للبناء العشوائي، مؤكدًا أن الأعمال مستمرة دون أي تهاون أو استثناء، وفق الجدول الزمني المعتمد، بما يضمن استعادة حقوق الدولة وردع المخالفين.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن عمليات الإزالة جرت بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، وتحت إشراف وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة برئاسة أحمد سيد طلبة، وبالتعاون مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع توفير المعدات اللازمة من المراكز والأحياء لضمان التنفيذ بدقة وحزم.

وكشف المحافظ أن الحملات أسفرت عن إزالة 9 حالات تعد على أراضي أملاك الإصلاح الزراعي بمركز أسيوط، وحالتين تعد على أراضٍ زراعية بمركزي القوصية والفتح، إضافة إلى تنفيذ إزالة فورية لحالات تعد ومتغيرات مكانية في صدفا وأبنوب، فضلًا عن إزالة 10 حالات تعديات على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية بنطاق حي غرب مدينة أسيوط.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو مخالفات بناء عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال أرقام غرفة عمليات المحافظة (088/2135858 – 088/2135727) أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، موضحًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.