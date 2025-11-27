خلال اجتماع المجلس التنفيذي.. محافظ أسيوط: تحسين الخدمات في صدارة الأولويات

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة موقف أهم المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على مستوى المراكز والقرى وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ودعم الحكومة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام المحافظة، و خالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين، مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل، المستشار القانوني، والمقدم محمد همام زناتي، نائبًا عن المستشار العسكري، إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري شركات المرافق ومديري إدارات الديوان العام.

دعم المشروعات التنموية

وخلال الاجتماع، أكد محافظ أسيوط على أهمية دعم المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) وكافة الهيئات المانحة في قرى المحافظة، خاصة تلك التي تخدم صغار المزارعين وتمكن المرأة الريفية، مشدداً على تذليل العقبات ومعالجة أي ملاحظات لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة وجودة عالية.

كما استعرض المحافظ آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وكافة التكتلات الاقتصادية، واطلع على فيديو توضيحي يبرز الإنجازات على مستوى المراكز والقرى، مشدداً على ضرورة الاستمرار في دعم التكتلات الاقتصادية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رصف الطرق الحيوية لربط مشروع تكتل النباتات العطرية

وفي إطار جهود تطوير البنية التحتية، كلف المحافظ المهندس أحمد صلاح فخري، مدير عام مديرية الطرق والنقل، بالإشراف على وحدة الرصف بالمحافظة واستكمال المشروعات التنموية بالتنسيق مع شركات المرافق، مشدداً على أهمية رصف الطرق الحيوية، بما في ذلك الطريق الذي يربط مشروع تكتل النباتات العطرية بمركز أبنوب بالطريق الصحراوي الشرقي بطول 4 كم، وتمهيد طريق "سيد الجديدة" الرابط بين منطقة سيد والطريق الدائري بحي غرب أسيوط.

ووجه اللواء هشام أبوالنصر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع متابعة الإزالات والقضاء على المتغيرات المكانية، حرصاً على حماية الحقوق العامة وتعظيم الاستفادة من الأراضي.

كما تابع تجهيز موقع مبادرة صيدلية الإسعاف أمام مستشفى المبرة بحي شرق أسيوط تمهيداً لافتتاحها قريباً، إلى جانب إعداد موقع آخر بسور حديقة الفردوس ليضم فرعاً للقاحات والأدوية البيطرية، مشددًا على الاهتمام بالنظافة ورفع المخلفات أولاً بأول من الشوارع والمصالح الحكومية، ومواصلة جهود التعامل مع الكلاب الضالة بطريقة علمية وإنسانية، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية وتخصيص سيارات مجهزة للرعاية والنقل.

وفيما يتعلق بملفات التصالح على مخالفات البناء، استعرض المحافظ نسب الإنجاز التي بلغت 99.3%، ونسب معالجة المتغيرات المكانية التي وصلت إلى 99.2%، مؤكداً ضرورة الإسراع في تقنين أراضي أملاك الدولة وفق القانون 144 لسنة 2017، واسترداد الأراضي المتعدى عليها.

كما وافق المجلس التنفيذي على عدة قرارات تتعلق بخدمة المواطنين، منها زيادة خطوط سير النقل الجماعي بالقرى والمراكز، وإقامة مقر لإدارة تموين البداري بمبنى مجلس المدينة الحالي بنظام الإيجار، ووضع تعريفة محددة لتوصيلة التوك توك بمدينة أبوتيج بين المدينة والقرى، مع تعميمها على باقي المراكز.

واختتم الاجتماع بالموافقة على عدد من التبرعات المقدمة لصالح المحافظة والمراكز والمدن وصندوق الخدمات والتنمية المحلية، مع توجيه المحافظ الشكر للمتبرعين على مساهمتهم في دعم احتياجات المواطنين.