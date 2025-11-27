قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

في منتصف الليل .. مدير إدارة البداري الصحية يقود حملة تفتيش على الوحدات الصحية

مدير إدارة البداري الصحية يقود حملة تفتيش على الوحدات الصحية و يحيل اطباء و اداريين للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل
مدير إدارة البداري الصحية يقود حملة تفتيش على الوحدات الصحية و يحيل اطباء و اداريين للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل
إيهاب عمر

قاد الدكتور محمد صلاح حافظ، مدير الإدارة الصحية بالبداري بمحافظة أسيوط ، حملة مرور مكثفة ومفاجئة في منتصف الليل على عدد من الوحدات الصحية لمتابعة أعمال النوبتجية والسهر.

​وتأتي هذه الحملة بناءً على توجيهات الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسي وكيل المديرية للشئون الوقائية، وتحت إشراف الدكتور عبدالمالك الشناوي، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور علي شومان مدير الرعايا الأساسية، لتأكيد مبدأ المتابعة الميدانية الدائمة.

​توافر المستلزمات والأمصال

حيث تفقد مدير إدارة البداري الصحية وحدات نجوع المعادي، نجع الجزيرة، العتمانية، التضامن، والعقال البحري وركزت المتابعة على عدة محاور حاسمة لضمان سير العمل بكفاءة اهمها ​متابعة سير العمل وتقييم الأداء لضمان استمرار تقديم الخدمات على مدار الساعة و​توافر المستلزمات والأمصال حيث تم التأكد من توافر الأمصال والمستلزمات الطبية الضرورية في أقسام الاستقبال للتعامل مع أي حالات طارئة و​جودة خدمات الرعاية الصحية والعمل على تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

إحالة أطباء واداريين للتحقيق 

واحال مدير إدارة البداري الصحية عددا من العاملين بالوحدات الصحية للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل ​شملت ​أطباء الأسنان ، ​أفراد نوبتجية، ​إداريين.

​وأكد الدكتور محمد صلاح حافظ مدير الإدارة الصحية بالبداري بأسيوط أن هذه الإجراءات تأتي كجزء لا يتجزأ من خطة الإدارة الصحية لضمان التزام جميع العاملين بواجباتهم، مشيراً إلى أن هذه الزيارات ستكون مستمرة لضمان سير العمل وتحقيق المتابعة الدورية الفعالة.

و​أشار حافظ الى أن هذه الخطوات تهدف في المقام الأول والأخير إلى تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في كل ربوع الإدارة، والحفاظ على جاهزية الوحدات لخدمة أهالي البداري على مدار 24 ساعة.

الإدارة الصحية بالبداري أسيوط الوحدات الصحية النوبتجية وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط

