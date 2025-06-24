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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حقوق إنسان الشيوخ: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل خطوة يجب استكمالها سياسيا

الدكتورة رشا إسحق
الدكتورة رشا إسحق
حسن رضوان

أكدت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يمثل خطوة مبدئية لاحتواء التصعيد الذي هدد أمن المنطقة واستقرار شعوبها، مشيرة إلى أن الموقف المصري ظل ثابتا منذ البداية، داعيًا للحوار وخفض التوتر ورفض الانزلاق نحو مواجهات موسعة.

وشددت إسحق في تصريحات صحفية لها اليوم، على أن هذا التطور لا يجب أن ينظر إليه كحل نهائي، بل يجب البناء عليه نحو مسار سياسي شامل يعالج جذور الصراعات في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، موضحة أن لا استقرار حقيقي في المنطقة دون إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان على غزة، والالتزام بمبدأ حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وثمّنت الجهود المصرية المكثفة التي قادتها القيادة السياسية على مدار الأشهر الماضية من أجل وقف العدوان على غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية، والدفع في اتجاه التهدئة، مؤكدة أن مصر تتحرك بثبات ومسؤولية، وتعمل من منطلق التزامها الأخلاقي والإنساني تجاه الشعوب العربية، وهو ما تأتى فى تأكيد  الرئيس السيسي على إدانة مصر انتهاك يمس سيادة دولة قطر الشقيقة.

وأوضحت أن الظرف الحرج لما تعانيه المنطقة يستدعي الاصطفاف الكامل خلف القيادة السياسية، وتفويت الفرصة على كل من يحاول ضرب استقرار الدولة أو تشويه مواقفها، مؤكدة أن الرهان الحقيقي هو على وعي المصريين، وثقتهم في أن الدولة لا تفرّط في أمنها ولا في قضايا الأمة العادلة، وفي مقدمتها فلسطين.

وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل إيران وإسرائيل الدكتورة رشا إسحق مجلس الشيوخ لجنة التضامن الاجتماعي

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