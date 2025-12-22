ياسر ريان: النتيجة أهم من الأداء في أمم إفريقيا خاصة أمام زيمبابوي

تحدث ياسر ريان، لاعب الأهلي السابق، عن عدد من الملفات المهمة على الساحة الكروية، مشيدًا بإمكانيات حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أنه لاعب مميز ويمتلك قدرات فنية كبيرة، إلا أن مقارنته بالمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند تعد ظالمة في هذه المرحلة.

وأضاف ريان خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي، من وجهة نظره، لا يمانع في رحيل اللاعب إلى نادي برشلونة خلال الفترة المقبلة حال وصول عرض مناسب يحقق مصلحة جميع الأطراف.

وعن بطولة كأس أمم إفريقيا، شدد ريان على أن الأداء لا يمثل أولوية كبيرة في مثل هذه البطولات القارية، مشيرًا إلى أن الأهم هو تحقيق النتائج، خاصة في الجولة الأولى أمام منتخب زيمبابوي، لما لها من تأثير كبير على مشوار المنتخب في البطولة وبناء الثقة لدى اللاعبين.

كما تطرق ياسر ريان إلى أداء منتخب المغرب، موضحًا أن أسود الأطلس حققوا الهدف المطلوب من مواجهة جزر القمر بغض النظر عن النتيجة، مؤكدًا أن التعامل بواقعية مع المباريات والتحضير الجيد للمراحل المقبلة هو العامل الأهم في البطولات الكبرى.